Twitch-Streamer meckert: „New World ist nicht bereit für den Release“ – Zockt trotzdem stundenlang

Der berühmte MMORPG-Streamer Asmongold zieht deftig über das kommende MMORPG New World von Amazon her. Laut ihm ist es noch nicht bereit für den Release im August. Dennoch scheint der gute Mann nicht die Finger vom Game lassen zu können.

Um wen geht es? Der berühmte Streamer Asmongold wurde durch WoW bekannt, machte schließlich FF14 unsicher und hängt aktuell bei New World. Seit Release der Beta zockt er das Spiel quasi täglich und fast sein gesamter Streaming-Content dreht sich um Amazons kommendes neues MMORPG. Er ist im Spiel derart präsent, dass er sogar von Spielern verfolgt wird.

Alleine die Streaming-Zeit zum Spiel beträgt über 35 Stunden in den letzten 7 Tagen (via Sullygnome). Laut eigener Aussage habe er sogar zwischen den Betas schon mehr als 182 Stunden in das Spiel versenkt.

Dennoch scheint er arge Probleme mit dem Spiel zu haben, wie er jüngst anmerkte.

Ist New World bereit für den Release?

Was stört Asmongold an New World? In einem Video auf YouTube mit dem Titel „Gut, aber nicht bereit“ zieht Asmongold über New World vom Leder. So sagt er unter anderem: „Ich will ehrlich zu euch sein, Leute. [New World] ist verdammt nochmal nicht bereit für einen Release nächsten Monat.” Das Spiel sei laut Asmongold „nicht funktionierend, laggy und einfach kaputt.“ Er habe keine Ahnung, wie die Entwickler das bis zum Release fixen sollten.

Im Besonderen kritisiert er:

Das Handelssystem sei hart verbuggt und würde oft gar nicht funktionieren. Das wiederum verhindere die Nutzung für die Spieler.

Das Kampfsystem habe derbe Probleme. Die Angriffs- und Bewegungsabläufe seien „einfach scheiße“. Ein auf aktives Ausweichen basierendes Kampfsystem würde in einem Spiel mit Latenz einfach nicht funktionieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die positiven Aspekte? Dennoch hat Asmongold auch gute Worte für das Spiel. Seit der letzten Beta habe man wirklich viel verbessert und auf Feedback gehört. Das sieht er positiv. Außerdem will er nicht, dass Amazon das Spiel verhunzt, da er es so sehr mag.

Andere Streamer, wie shroud, loben New World für seinen besonderen, an ein Survival-Gamer erinnernden Ansatz. Daher dürfte New World laut shroud dort Erfolg haben, wo WoW scheiterte.