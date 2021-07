Asmongold ist auf Twitch einfach zu erfolgreich mit New World: “Hört auf, mir wie Irre zu folgen!”

Das MMO New World befindet sich derzeit in der Beta und erfreut sich großer Beliebtheit auf Steam, aber auch auf Twitch. Eine der größten Streamer ist Asmongold, der jedoch bei New World mit seinem kleineren Twitch-Account zackrawrr unterwegs ist. Doch trotzdem wird er im Spiel immer wieder von Stream-Snipern belästigt.

Was ist da los?

New World konnte mit dem Start der Beta viele Spieler für sich begeistern. Schon am ersten Tag loggten sich allein auf Steam über 190.000 Spieler gleichzeitig ein. Am 21. Juli waren es noch immer stolze 188.000.

Auch auf Twitch feierte New World große Erfolge und war zwischenzeitlich mit über 720.000 Zuschauern das erfolgreichste Spiel der Streaming-Plattform.

Einer der erfolgreichsten Streamer ist Asmongold, der mit seinem Zweitaccount zackrawrr immerhin 200.000 zugeschaute Stunden in den letzten 3 Tagen vorweisen kann (via Sullygnome). Obendrauf kommen zudem einige Stunden zu Release, die er auf dem Hauptaccount Asmongold verbracht hat.

Doch der Erfolg rund um New World hat auch seine Schattenseiten. Denn immer wieder verfolgen andere Spieler Asmongold in dem neuen MMO. Das geht so weit, dass er sich Lautstark in seinem Stream über sie beschwerte.

Streamer will seine Ruhe, bekommt sie aber nicht

Was sagte Asmongold zu den Stream-Snipern? In einem Ausschnitt aus seinem Livestream vom 21. Juli ist zu hören, wie sich der Streamer über die Spieler ärgert, die ihn ständig verfolgen:

Bitte hört auf, mir wie Irre zu folgen. Hört auf, wirklich. Lasst mich verdammt nochmal in Ruhe.

Später versuchte er dann an den Verstand eines der Spieler zu appellieren:

Ich hoffe, er hört auf. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden und Spaß an meinem Spiel haben und nicht, dass mir Leute hinterherlaufen und nach Aufmerksamkeit suchen. Wer würde das wollen? Denk mal aus meiner Perspektive darüber nach. Was denkt ihr, wie ich mich dabei fühle?

Den entsprechenden Clip haben wir hier für euch eingebunden, allerdings scheint er für einige Nutzer gesperrt worden zu sein. Es kommt eine Fehlermeldung über “Premium-Inhalte”, die in der Region nicht verfügbar seien. Diese Meldung gibt es in den letzten Monaten immer wieder und auch deutsche Streamer sind davon betroffen (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Was ist Stream-Snipen? Beim Stream-Snipen versuchen Spieler, die einen Stream schauen, den jeweiligen Streamer im Spiel aufzuspüren. Dazu versuchen sie etwa vorherzusagen, wohin der Streamer gehen wird oder was er als Nächstes tut. Dort wartet man dann, um wahlweise seine Aufmerksamkeit zu bekommen oder ihn an seiner Tätigkeit zu hindern.

Stream-Sniper sind ein Problem, vor allem in PvP-Spielen

Warum stört sich Asmongold so an den Spielern? Stream-Sniper können in New World gleich für mehrere Probleme sorgen:

So können Spieler ihm Quest-Mobs oder EP klauen, indem sie selbst die Mobs töten, statt sie Asmongold zu überlassen.

Zudem bietet New World die Möglichkeit PvP zu aktivieren und so gegen Spieler anderer Fraktionen zu kämpfen. Das ist jedoch mit einer solch riesigen Zahl von Spielern, die Asmongold wahlweise mögen oder aber töten sollen, schwierig.

Zu guter Letzt ziehen viele Spieler an einem Ort auch an der Performance des Spiels, was nachteilig für den Streamer ist.

Es ist zudem nicht das erste Mal, das Asmongold von Stream-Snipern belästigt wird. Erst Anfang Juli haben wir darüber berichtet, dass die Spieler von Final Fantasy XIV dem Streamer das Leben schwer machen.

Das neue MMO New World lädt jedoch dazu ein, es auf Twitch zu streamen. So sollen die Communitys zusammenarbeiten, um die Vorherrschaft im Spiel zu halten, Siedlungen auszubauen und in Schlachten um Festungen zu kämpfen. Außerdem gibt es einen Ingame-Sprachchat, der schon zu einigen kuriosen Situationen geführt hat:

New World soll Hit auf Twitch werden – Ein Feature sorgt dafür, dass Clips viral gehen