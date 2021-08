Immer mehr Shooter machen „Cheats“ legal und verkaufen sie euch als besondere Skills

Am Beispiel des neuen Helden Seer in Apex Legends offenbart sich gerade ein unschöner Trend in PvP-Shootern: Legale „Cheats“ wie Wallhacks, die als Skills verkauft werden. Doch MeinMMO-Autor und Shooter-Fan Jürgen Horn findet: Das ist trotzdem wie Cheating und keiner braucht das!

Um was für „Cheats“ geht es eigentlich? Das Thema, das mich gerade aufregt, sind Skills und Items in kompetitiven Shootern, die einem Vorteile im Spiel geben, die ähnlich wie Hacks und Cheats funktionieren. Besonders häufig sind hier Features, die wie sogenannte Wallhacks anwendbar sind.

Wallhacks sind Cheats, mit denen betrügerische Spieler Gegner durch Wände hindurchsehen können oder sie auf der Minimap offenbaren. Quasi alles, was einem im Spiel einen Vorteil verschafft, indem man Gegner ohne großes Zutun offenbart und aufklärt und so ihre exakte Position bestimmen kann.

Alle hassen Wallhacks, aber wenn‘s ein Held kann, ist es ok?

In welchen Spielen ist das ein Problem? Anders als klar illegale Hacks, die euch durch Wände gucken lassen, bieten mittlerweile viele Shooter Items oder Skills, die solche Vorteile als Teil der Spielmechanik implementieren. Hier ein paar aktuelle Beispiele:

In Apex Legends können die Helden Bloodhound und der neue Charakter Seer Gegner mit Skills durch Wände sehen und sogar für das ganze Team markieren.

In Valorant gibt es mehrere Helden, die Gegner durch Wände hindurch aufdecken oder anderweitig offenbaren

CoD hat diverse Aufklärungsdrohnen, die Gegner auf der Map offenbaren, dazu kommt ein Perk, die Gegner durch Wände zeigt, wenn man sie mindestens einmal getroffen hat

In Overwatch können Widowmaker und Hanzo Feinde durch Wände erkennen

Man sieht klar: Wallhack-Skills sind ein Trend, dem sich kaum ein Shooter entziehen kann.

Seer aus Apex Legends hat eigentlich nur Skills zum Aufdecken von Gegnern.

Warum ist das eigentlich ein Problem? Jetzt könnte man freilich sagen: „Jo mei, das sind ja Skills und Items, die muss man ja erst finden oder man kann sie ja eh nur begrenzt einsetzen und nicht wild drauf los cheaten wie bei nem echten Hack.“

Ja, klar, im Vergleich zu „echten“ Hacks sind diese „Skill-Hacks“ sicher harmloser, aber dennoch sind sie empfindliche Eingriffe in das Gameplay eines Shooters. Denn was einen guten Spieler von einem Noob unterscheidet ist unter anderem ein siebter Sinn für die Umgebung und das Gespür, in unbekanntes Territorium einzudringen und sich dort gegen Camper und unerwartete Feindbegegnungen durchzusetzen.

Wenn man da aber alles mit einem simplen Mausklick machen kann, nimmt es einem Spiel viel von seinem Reiz und wer sich solche Fähigkeiten mühsam antrainiert, wird von jedem Noob ausgekontert, der das einfach so als automatischen Skill raushaut.

Dadurch werden insgesamt die Spiele langweiliger und stumpfer, weil niemand mehr ausgeklügelte Taktiken braucht, um den Gegner auszumanövrieren. Man hat ja seinen „legalen Wallhack“.

Besonders eklig sind solche Skills übrigens in Spielen, in denen man auch durch Wände schießen kann. Valorant mit seinen berüchtigten „Wall-Bangs“ gehört da groß dazu oder auch CoD Warzone, in dem eine bestimmte Kombo Gegner hinter Wänden umholzt.

Sova in Valorant kann euch nicht nur durch Wände sehen, er kann euch auch gleich noch mit der Ultimate umlegen!

Was kann man dagegen tun? Am liebsten wär’s mir ehrlich, wenn man solche Wallhacks und andere Cheat-artige Skills und Items gar nicht in kompetitiven Shootern hätte. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann sollten solche Skills entweder sehr kurz wirken oder sehr lange Abklingzeiten haben.

So ist es jüngst auch in Apex Legends passiert, da der neue Held Seer eigentlich nur solche Detection- und Wallhack-Skills hatte und viele Fans sauer waren. Seit dem neuesten Patch Mitte August sind die Abklingzeiten seiner Skills nun durch die Bank höher und die Fähigkeiten weniger effektiv. Dennoch hätte man einen reinen „Wallhack-Helden“ erst gar nicht ins Spiel bringen sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das haben zum Glück jetzt auch die Entwickler bei Apex irgendwie eingesehen und auf Twitter kommuniziert. Bleibt zu hoffen, dass sie ihre Lektion gelernt haben und es auch in anderen Games bald ein Umdenken gibt.

Was ist eure Meinung zu dem Thema? Findet ihr, dass solche „Hacks“ eine Daseinsberechtigung haben oder haltet ihr es wie ich und sagt: „Das soll weg, das is klar Cheating!“?

Ebenfalls umstritten sind übrigens „Cheater-Monitore“, die euch Fadenkreuze geben, wo keine sein sollten.