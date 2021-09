New World startet heute, am 9. September, mit der Open Beta. Wir von MeinMMO begleiten die Beta und informieren euch in diesem Live-Ticker über den Start, Server-Probleme und eventuelle Warteschlangen.

Wann geht es los? Die Beta sollte heute um 16:00 Uhr starten. Allerdings sind die Server bereits seit 14:00 Uhr live. Ihr könnt also jetzt schon spielen.

In diesem Ticker werden wir euch über die Server und eventuelle Probleme auf dem Laufenden halten. So erfahrt ihr genau, ob ihr gerade New World spielen könnt und wo es zu Problemen kommt.

Update 16:00 Uhr: Alle Server haben inzwischen Warteschlange. Am längsten warten die Spieler auf spanischen und französischen Servern (über eine Stunde), am wenigsten auf Harmonia (etwa 5 Minuten). Da jetzt erst offiziell die Beta starten sollte und immer mehr Leute in Europa dem Feierabend entgegen gehen, dürften die Warteschlangen nochmal deutlich zulegen.

Update 15:30 Uhr: Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die Server schon live sind. Die Server werden immer voller. Eine Übersicht über die neuen und speziellen deutschen Server findet ihr hier.

Update 15:10 Uhr: Der deutsche Server Elysium hat bereits etwa 37 Minuten Warteschlange, Styx hat etwa 3 Minuten. Zudem wissen wir nun, dass die deutschen Server Styx und Antillia und die Server Albraca und Elysium teilen sich ein Weltenset.

Die Server um 15:12 Uhr.

Weitere Infos zur Open Beta von New World

Was ist das für eine Beta? Die Open Beta erlaubt jedem Spieler New World auszuprobieren. Einzige Voraussetzung ist ein Steam-Account, über den ihr euch für die Beta anmelden könnt. Mehr zur Open Beta, der Anmeldung und dem Download erfahrt ihr hier:

New World: Anmeldung und Preload zur Open Beta sind live – So startet ihr den Download auf Steam

Was wissen wir bereits über Anpassungen für die Beta? New World hat einen brandneuen Patch im Gepäck, der zusammen mit der Beta veröffentlicht wird. Zwar gibt es kaum neue Inhalte, dafür aber etliche Bugfixes und endlich Server für spezifische Sprachen.