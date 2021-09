New World erfüllt großen Spielerwunsch – Bringt spezielle Server für deutsche Spieler

Im Juli fand die Closed Beta zu New World statt. Einer der größten Wünsche nach der Beta waren Server spezifisch für die verschiedenen Sprachen. Diesen Wunsch erfüllt Amazon nun.

Was wird an den Servern geändert? New World hat im Forum eine Liste aller Server veröffentlicht. Dabei wurden auch einige Server für die Sprachen Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch ausgeschrieben. Sie alle wurden allerdings auch mit dem zusätzlichen Tag für die englische Sprache versehen.

Insgesamt gibt es zum Start der Open Beta 24 Server in Europa. Die deutschen Server sind:

Albraca – DE/EN

Elysium – DE/EN

Antillia – DE/EN

Styx – DE/EN

Für Spieler aus Spanien gibt es zwei Server, für Spieler aus Frankreich, Italien und Polen jeweils einen Server.

Alle weiteren Server findet ihr im Forum von New World.

War der Wunsch danach wirklich so groß? Ja, zu den großen Kritikpunkten bei unseren Lesern gehörten die Charaktererstellung und die Server.

Zwar wurden im Punkt Server auch die Stabilität und die langen Wartezeiten kritisiert. Doch das Interesse an Servern, auf denen sich Spieler sammeln können, die allesamt Deutsch sprechen, war sehr hoch und kam auch später immer wieder in den Kommentaren auf.

Open Beta startet heute, der Preload läuft bereits

Was ist das für eine Beta? Vom 9. September um 16:00 Uhr bis zum 13. September um 8:59 Uhr läuft die offene Beta. An der könnt ihr teilnehmen, indem ihr euch auf Steam dafür eintragt. Es werden keine speziellen Beta-Keys oder ähnliche Dinge benötigt.

Wer sich frühzeitig anmeldet, bekommt zudem die Möglichkeit New World vorab herunterzuladen.

Alles zur Open Beta erfahrt ihr hier: New World: Anmeldung und Preload zur Open Beta sind live – So startet ihr den Download auf Steam.

Lohnt sich die Beta? Die Teilnahme an der Beta ist kostenlos und funktioniert ohne eine Vorbestellung. Wer also herausfinden möchte, ob New World als neues MMO etwas taugt, kann dafür genau diese Open Beta nutzen.

Allerdings werden die Fortschritte der Beta nicht in die Release-Version übernommen. Ihr spielt also nur für die 4 Tage und verliert im Anschluss alles.

Falls ihr die Beta ausprobieren möchtet, haben wir hier einige nützliche Tipps zusammengestellt: 5 Dinge, die ihr unbedingt tun solltet, wenn ihr ab morgen die Open Beta spielt.