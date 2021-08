New World macht bald eine 2. Beta kurz vor dem Start – Aber will die echt noch wer spielen?

New World wird im September 2021 eine weitere Beta starten, dieses Mal eine Open-Beta. Das ist alles schön und recht, aber will überhaupt noch jemand eine weitere Beta zocken, nach der man wieder alles verliert? Wir haben uns das Feedback der Community angesehen und wollen auch eure Meinung wissen.

Was hat es mit der neuen Beta auf sich? Wie schon von vielen vermutet, startet in New World tatsächlich noch eine 2. Beta. Das wurde auf der gamescom 2021 offenbart. Das wird eine Open-Beta sein, an der jeder teilnehmen kann. Beginn ist der 9. September, die Beta endet schon wieder am 13. September. Der Release von New World ist dann am 28. September 2021.

Spieler wollen endlich ins Endgame und gescheit zocken, nicht zigmal das Startgebiet durchackern

Wie ist die Stimmung bei der Community? Als New World jüngst nochmals verschoben wurde, gaben die Entwickler an, keine weiteren Inhalte ins Spiel zu packen, sondern nur das Game überhaupt gescheit zum Laufen zu bringen und es auf den Release vorzubereiten. In dem zugehörigen Artikel wurde von uns bei MeinMMO auch über eine mögliche 2. Beta spekuliert.

Das wiederum sorgte für ordentlich Feedback bei euch Lesern.

Das sind die positiven Meinungen: Einige von euch fanden es gut, dass New World nochmal einen Test einschiebt. Gerade ein Stress-Test, was die Open-Beta offenbar (auch) ist, ist für einige von euch sinnvoll.

Des Weiteren hoffe ich, dass Amazon wirklich noch einen Test einschiebt und den Zugang für Vorbesteller 1-2 Tage vorzieht, das würde auch den Serverstress zum offiziellen Release reduzieren. Leser Domi

Dann gerne Wochenende Stresstests und um die Loginprobleme zu beheben für Deluxe-Spieler 2-3 Tage früheren Zugang und gut ist. Leser Jag

Zwei Monate am Spiel schrauben und dann, ohne einen größeren Test, in den Release gehen wäre doch recht risikoreich. Eine Beta, ggfls. sogar eine offene, um den aktuellen Build und die Serverstabilität unter (Voll)Last zu testen wäre da schon angebrachten. Leser ibaer

Andere wünschen sich zielgerichtete Betas, wie unser Leser „Wasgehtbeieuch“

Es könnte zielgerichtete Betas geben. Zum Beispiel ein Wochenende mit Fokus auf 50 vs. 50 Fights, ein anderes Wochenende Level 60 PvE Content. Oder einfach nur eine Einführung ins FvF-PvP. Die letzte Beta hat mich da nicht wirklich abgeholt. Ich wüsste nicht, warum ich in NW PvP machen sollte.

Das sind die negativen Meinungen: Andere von euch haben langsam genug und wollen lieber mal gescheit spielen, als erneut ein paar Tage das Startgebiet zu verwüsten und dann wieder einen harten Wipe zum Release zu bekommen:

Ich hab die Beta sehr genossen, viel gespielt/getestet und konstruktiv gemotzt im Forum. Jetzt ist aber auch mal gut und selbst, wenn jetzt noch eine Beta kommen würde dann würde ich nicht mitmachen. Hab kein Bock mehr, will starten… Wir sehen uns bei Release. Leser Bodicore

Eine weitere Beta würde meiner Meinung nach so gut wie gar keinen weiteren Hype bringen – zumindest nicht ohne neuen Content. Alle die wirklich Interesse an New World haben, die haben eh die “Open Beta” von vor einer Woche mitgenommen. Leser Caliino

Nee, keine neue Beta, sollen in der Zeit die Lost-Ark-Beta bringen, das reicht. Leser Nico

Sie könnten ja eine Beta für Inhalte machen. Heißt, man bekommt ein Charakter auf Stufe 60 und man kann Dungeons und Festungen mal ausprobieren. Eine Beta, in der man nochmal von vorne anfängt und es einen Wipe gibt, macht für mich keinen Sinn. Leser Noru

Wie ist jetzt eure Meinung? Wie man sehen kann, sind die Meinungen damals gespalten gewesen und es gab sowohl Pro-, als auch Kontra-Stimmen zum Thema 2. Beta. Doch wie sieht die Sache jetzt aus?

Es wird eine Beta geben, aber es ist wohl eher ein Stress-Test, bei dem man von vorne anfängt und am Ende alles verliert. Werdet ihr diese Open Beta spielen? Macht bei unserer Umfrage mit und sagt uns auch eure Meinung wieder in den Kommentaren!