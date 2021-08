New World kündigt Open Beta im September an – So nehmt ihr teil

Im Rahmen der gamescom 2021 haben die Entwickler von New World eine Open Beta angekündigt. Die soll Anfang September stattfinden und allen Interessierten die Möglichkeit bieten, das MMO auszuprobieren. Wir von MeinMMO konnten außerdem kurz mit Game Director Scot Lane über die zusätzlichen 4 Wochen Entwicklungszeit sprechen.

Was ist das für eine Beta? Vom 9. September um 16:00 Uhr unserer Zeit bis zum 13. September um 8:59 Uhr findet die offene Beta für alle statt. Wie kann man an der offenen Beta teilnehmen? Spieler können sich über Steam den Client von New World herunterladen und das Spiel starten. Ihr benötigt dafür keinen Beta-Key. Teilnehmen können alle Nutzer der unterstützten Regionen Europa, Nordamerika, Australien und Südamerika. Gibt es neue Inhalte in der offenen Beta? Nein, ihr werdet die gleichen Inhalte erleben, die bereits in der geschlossenen Beta spielbar waren. Theoretisch könnt ihr also bis zum Max-Level spielen, die Dungeons erkunden und PvP erleben. Der Fokus der vergangenen Wochen lag laut Scot Lane vor allem darauf, dass die Probleme mit den Warteschlangen und einige Exploits gefixt wurden, weswegen ist keine neuen Inhalte gibt. Wird der Fortschritt der Beta in den Release übernommen? Nein, alle erspielten Erfolge verfallen nach der Beta sofort wieder. Darf die offene Beta gestreamt werden? Ja, der Test ist komplett öffentlich! Gibt es auch noch geschlossene Tests? Ja, an diesen können Spieler teilnehmen, die speziell dazu eingeladen wurden. Was genau dort getestet wird, ist aber unklar. Zudem liegt auf diesen Tests wieder eine NDA. Wann findet der Release von New World statt? New World soll am 28. September erscheinen und damit exakt 4 Wochen später als der ursprüngliche Plan vorgesehen hatte.

Neuer Trailer von der gamescom 2021 Opening Night Live

Im neuen Trailer zu New World könnt ihr euch einen Eindruck von der mystischen Welt verschaffen:

Falls ihr die offene Beta nutzen wollt, um eure ersten Schritte in der Spielwelt Aeternum zu tätigen, dann haben wir hier einige nützliche Guides für euch erstellt:

Exploits und Server-Probleme sollen bis zum Release gefixt werden, neuen Content gibt es nicht

Was hat uns der Game Director verraten? Wir von MeinMMO hatten die Gelegenheit mit Scot Lane, dem Game Director von New World, über das Feedback der Beta und die geplanten Änderungen am MMO sprechen.

Lane verriet uns die folgenden Infos:

Das Feedback rund um die schwache Charaktererstellung wurde von Amazon gehört. Zu Release wird es jedoch keine zusätzlichen Optionen geben. Allerdings sind Neuerungen in diesem Aspekt für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant.

Es besteht die Möglichkeit, dass zu Release bestimmte Server mit einer Sprachempfehlung versehen werden, sodass sich etwa deutsche Spieler auf bestimmten Servern sammeln können.

Die Balance-Probleme, die es bei den Fraktionen während der Beta gegeben hat, sind den Entwicklern bekannt. Hier wird an einer Lösung gearbeitet, zu der uns Scot Lane jedoch keine näheren Infos geben konnte.

Die zusätzlichen 4 Wochen werden vor allem dazu genutzt, Exploits und Server-Probleme zu beheben.

Bis zum Release soll es keinen neuen Content geben, jedoch sind für die Zeit danach weitere Expeditionen, neue PvP-Inhalte und Addons geplant.

Mehr zu New World erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay.