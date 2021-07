Im MMORPG New World müssen die Spieler oft weite Strecken zu Fuß zurücklegen, um an einen bestimmten Ort zu gelangen. Da ist die Schnellreise-Funktion eine willkommene Alternative. Wir von MeinMMO sagen euch, wie sie funktioniert und geben euch Tipps zu ihrer Nutzung.

Die Karte Aeternum von New World ist groß. Das sorgt dafür, dass Spieler auf ihrem Weg zum nächsten Questgeber oder zu bestimmten Fundstellen von Rohstoffen weite Strecken zu Fuß zurücklegen müssen. Das Reisen kostet Zeit, die ihr auch für andere Dinge im Spiel nutzen könntet.

Die Schnellreisefunktion ist schnell verstanden

Wie funktioniert die Schnellreise in New World? Bei der Schnellreise in New World handelt es sich um einen Teleport von Punkt A nach Punkt B. Ihr könnt über die Karte auf die Schnellreise zugreifen, indem ihr auf das Doppelpfeil-Symbol (>>) klickt, oder indem ihr direkt mit einem Schnellreisepunkt in der Welt interagiert. Die Schnellreisepunkte werden im Spiel Geisterschreine genannt.

Was kostet die Schnellreise? Wenn ihr die Schnellreisefunktion nutzen möchtet, dann braucht ihr die Währung Azoth. In unserem Guide zum Thema Azoth könnt ihr herausfinden, was das eigentlich ist und wie ihr es bekommt. Der Preis für eine Schnellreise richtet sich nach der Entfernung, die ihr zurücklegen wollt:

Der Grundpreis für die Schnellreise beträgt 50 Azoth.

Zum Grundpreis kommen Entfernungskosten. Je weiter euer Ziel weg ist, desto höher sind diese.

Dazu kommen Belastungskosten. Je mehr ihr mit euch herumtragt, desto höher sind sie.

Verringert werden die Kosten dann um einen Fraktionskontrolle-Rabatt, einen Fraktionsrabatt und einen Kompanierabatt.

Es lohnt sich also, wenn ihr eure Taschen an einem Lagerhaus leert und zu einem Schnellreisepunkt teleportiert, der im Territorium eurer Fraktion liegt.

Die Kosten für eine Schnellreise variieren. Versucht also den Preis etwa durch eine geringere Belastung zu reduzieren.

Schnellreisepunkte sind auch unentdeckt auf der Karte sichtbar

Wie findet man Schnellreisepunkte? Die Schnellreisepunkte, beziehungsweise Geisterschreine, finden sich in der Wildnis und in größeren Siedlungen. Wollt ihr die in der Wildnis freischalten, dann nähert euch ihnen einfach. Es sollte ausreichen, dass ihr euch auf ihre Plattform stellt. Eine Einblendung erscheint, wenn ihr sie erfolgreich freigeschaltet habt.

Die Geisterschreine in der Wildnis sind teilweise etwas versteckt. Zwar könnt ihr sie ab einer gewissen Entfernung an einem hellen, blauen Leuchten erkennen, kommt ihr aber nicht dicht genug an ihnen vorbei, dann könnt ihr sie leicht übersehen.

Ein Tipp, wie ihr die Schnellreisepunkte auf eurer Reise durch Aeternum leichter finden könnt, ist, sie über die Karte zu identifizieren. Denn die Geisterschreine sind in die Weltkarte gezeichnet, selbst wenn ihr sie nicht entdeckt habt:

Die Schreine erinnern an einen Karten-Pin, oder einen Kelch.

Seid ihr dicht genug dran, dann seht ihr ein helles, blaues Leuchten.

Eine Einblendung zeigt, dass ihr den Schrein aktiviert habt. Die Geisterschreine sind auf der Weltkarte klar zu erkennen, wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst.

Es gibt neben der Schnellreise weitere Alternativen

Welche Alternativen gibt es? Ihr könnt Aeternum natürlich auch zu Fuß durchqueren. Das kann auch unfreiwillig passieren, wenn euch einmal das Azoth ausgeht. Seid also zumindest in den ersten Leveln sparsam damit. Im späteren Spielverlauf könnt ihr es aber gezielt sammeln. Ansonsten gibt es drei weitere Möglichkeiten, wie ihr schneller durch New World reisen könnt.

Die erste Möglichkeit ist die Nutzung des Rückrufs zu einem Gasthaus. Diese Funktion schaltet ihr im Rahmen der anfänglichen Story-Missionen frei. Hier erhaltet ihr eine Quest, die euch in ein Gasthaus führt, in dem ihr euch als Gast registriert. Der Rückruf funktioniert einmal alle 60 Minuten und ihr kommt damit ausschließlich zu dem Gasthaus, an das ihr euch gebunden habt. Dafür ist es kostenlos nutzbar.

Möglichkeit Zwei ist ebenfalls an eine Siedlung gebunden und funktioniert über das Spieler-Housing. Um ein Haus zu erwerben müsst ihr allerdings einen Gebietsruf von mindestens Rang 10 haben. Zusätzlich müsst ihr dann natürlich auch ein Haus besitzen. Diese sind gerade zu Beginn des Spiels aber teuer und damit keine Schnellreise-Option für neue Spieler. Besitzt ihr ein Haus, dann könnt ihr euch dorthin teleportieren.

Die dritte und letzte Alternative ist der Tod. Wenn ihr in der Wildnis unterwegs seid, dann könnt ihr euch ein Zeltlager errichten, an dem ihr Rasten oder Gegenstände herstellen könnt. Zusätzlich ist das Lager ein Punkt, an dem ihr euch wiederbeleben lassen könnt, wenn ihr einmal das Zeitliche gesegnet habt.

Wenn ihr in New World gestorben seid, dann könnt ihr an unterschiedlichen Punkten respawnen.

Nachdem ihr gestorben seid könnt ihr verschiedene Respawnpunkte auswählen und werden dann an diesen wiederbelebt. Beachtet hierbei aber, dass bei eurem Tod auch eure Ausrüstung beschädigt wird. Könnt ihr euren Tod planen, dann legt sie vorher ins Inventar.

Mit diesen Tipps könnt ihr euch das Reisen in New World hoffentlich ein wenig erleichtern und etwas Reisezeit sparen. Selbst mit der Nutzung der Schnellreise werdet ihr genug virtuelle Kilometer zurücklegen. Wenn ihr noch ein paar zusätzliche Tipps zu New World haben wollt und ihr gerade erst anfangt zu spielen, dann hilft euch dieser Artikel:

