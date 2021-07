Der Einstieg in das Kochen im MMORPG New World ist eigentlich ziemlich einfach, wenn ihr wisst, wie ihr an die Grundzutaten der Rezepte herankommt. Wir von MeinMMO verraten euch, wo ihr das Fischöl in New World bekommt.

Wofür wird Fischöl gebraucht? Wahrscheinlich seid ihr in diesem Guide gelandet, weil ihr in New World mit dem Kochen einsteigen wollt. Denn das Fischöl ist neben Nüssen eine Grundzutat für das Speiseöl, das ihr in vielen Rezepten benötigt. Abseits vom Speiseöl wird Fischöl aber auch gebraucht, um Fischkonserven herzustellen.

Wie komme ich an Fischöl? Fischöl ist nicht herstellbar, sondern wird gewonnen, wenn ihr geangelte Fische zerlegt. Gegenstände und auch Fische könnt ihr direkt in eurem Inventar zerlegen. Wählt den Punkt “Zerlegen” nach einem Rechtsklick auf einen Fisch aus, oder macht einen einfachen Linksklick und haltet dabei “S” gedrückt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beim Zerlegen neben Fischfilets auch Fischöl bekommt, liegt nach unserer Erfahrung bei etwa 33 %. Ihr könnt dabei aber mehr als 1 Fischöl erhalten. Die Chance darauf wurde in der Vergangenheit bereits erhöht.

Fischöl ist für das Kochen sehr wichtig, da das daraus hergestellte Speiseöl eine Grundzutat ist.

Wo finde ich Fische? Fische erhaltet ihr durchs Angeln oder über den Kauf am Handelsposten. Da das Angeln in New World aber nicht schwer ist, sondern nur eine gewisse Reaktionszeit und Timing benötigt, empfehlen wir euch, die Fische selbst zu fangen. Das Angelmenü öffnet ihr mit F3, wenn ihr eine Angel angelegt habt. Es eignet sich auch jeder gewöhnliche und ungewöhnliche Fisch zum Zerlegen.

Mit dem Angeln anfangen und es effektiv nutzen

Woher bekomme ich eine Angel? Entweder stellt ihr euch in eurem Zeltlager mit wenig Materialien eure eigene Angel her, oder ihr holt euch eine über die Freischalt-Quest.

Für eine Angel benötigt ihr nur diese Materialien:

1 Holz

1 Faser – So findet ihr Fasern

Die Quest bekommt ihr an dem Teich, an dem auch die “Standard-Angelstelle” im Gebiet Windkreis westlich der Siedlung Grünhafen ist. Bessere Angeln könnt ihr später etwa mit Leinen an einer Werkbank herstellen. In unserem Guide auf MeinMMO erfahrt ihr alles übers Crafting in New World.

Das Angeln funktioniert an so gut wie jedem Gewässer – selbst in einem kleinen Bach in einer Stadt.

Wo kann ich am besten angeln? Überall in der Welt verteilt gibt es spezielle Angelstellen (“Hot Spots”). Angelstellen sind über mehrere Gewässer in Aeternum verteilt und haben 1 bis 3 Sterne. Die Sterne zeigen die Qualität der Angelstelle an.

Am Kompass und auf der Karte erkennt ihr die Stellen mit einem Fisch-Symbol und darunter abgebildeten Sternen. An Angelstellen könnt ihr besonders gut Fische fangen, ihr braucht allerdings ein gewisses Level im Angeln, um diese zu erkennen (heißt: als Marker auf der Map zu sehen).

Sollte ich beim Angeln einen Köder nutzen? Grundsätzlich ist das zu empfehlen. Denn mit einem Köder erhöht sich die Chance, bessere Fische zu fangen und weniger Müll aus einem Gewässer zu holen. Mit Müll sind hier Stiefel oder anderer Hausrat gemeint. Mehr Fische bedeuten außerdem mehr Möglichkeiten, übers Zerlegen an Fischöl zu kommen.

Beim Angeln könnt ihr nicht nur Fische, sondern auch andere Gegenstände aus dem Wasser ziehen wie Materialien oder sogar seltene Kisten. Die Aktivität lohnt sich also, wobei ihr mit Ködern deutlich effizienter seid, wenn ihr nur Fischöl farmen möchtet.

Mit dem Öl könnt ihr euch dann Nahrung für nützliche Buffs herstellen und euch so gestärkt in den Endgame-Content stürzen – etwa in die Dungeons des Spiels:

