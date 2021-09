New World: Spieler kommen mit Exploit in wenigen Stunden auf Max-Level: „Zerstört für viele das Spiel“

Während der Open Beta kam es in New World nicht nur zu Server-Problemen, sondern auch zu einigen Bugs und Exploits, die aus Sicht der Spieler unbedingt gefixt werden sollten. Einer der Exploits ermöglichte den Sprung auf das Max-Level und das Ausskillen aller Waffen innerhalb von wenigen Stunden.

Was war das für ein Exploit? Über das PvP in der offenen Welt erhalten Spieler in New World recht viel Erfahrungspunkte. Während der Beta wurde das jedoch ausgenutzt, um besonders schnell und effektiv zu leveln und so in wenigen Stunden Stufe 60 zu erreichen und sogar alle Waffen komplett ausgeskillt zu haben.

Dazu versammelten sich ein Spieler aus einer Fraktion und viele Spieler aus einer der anderen beiden Fraktionen. Nun darf der Spieler diese immer wieder töten, um dafür XP und Fortschritt bei den Waffen zu bekommen.

Die Spieler der feindlichen Fraktion respawnen einfach immer wieder und lassen sich dann erneut abschlachten. Auf diesen Exploit hat der reddit-Nutzer Goatlike1337 aufmerksam gemacht.

Wie lange braucht man bis zum Max-Level? Einen konkreten Zeitraum gab der Nutzer nicht an. In einem Video dauerte es jedoch weniger als eine Minute, um von Stufe 24 auf 25 zu kommen. Zudem levelt man die Waffen sehr effektiv, wodurch die Spieler mitunter sogar jede Waffe auf der höchsten Stufe hatten.

Das Video zum Exploit haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Kostenloser Fraktionswechsel begünstigt die Strategie noch

Warum funktioniert das so gut? Das hat gleich 3 Gründe:

Es gibt immer eine gute Zahl an Erfahrungspunkten, egal wie oft ihr den gleichen Spieler besiegt und egal welches Level dieser hat. Es wird empfohlen, vorher 9 PvP-Quests zu machen, um das “XP-Kopfgeld” zu erhöhen.

Der Respawn-Timer der “Gegner” steigt maximal auf eine Minute an.

Je mehr Spieler sich versammeln, desto schneller levelt ihr.

Das besonders “perfide” ist, dass ihr zum Start der Open Beta und – stand jetzt – auch zum Release einen “geschenkten” Wechsel zwischen den Fraktionen bekommt. Normalerweise muss man 120 Tage warten, um einer anderen Fraktion beitreten zu können.

Eine Kompanie kann also als Syndikat anfangen zu leveln und jeder Spieler wechselt dann nach und nach die Fraktion, wobei er nach dem Wechsel die verbliebenen Mitspieler beim Syndikat verhauen kann. Ab einem gewissen Kipppunkt dann können die Spieler vom Syndikat wiederum die anderen Mitglieder der Kompanie verhauen, die nun der neuen Fraktion beigetreten sind. So profitiert die ganze Gruppe von dem Exploit.

Wird der Exploit noch gefixt? Bisher hat sich Amazon weder im Forum noch im reddit zu dem Bug geäußert. Er gehört zu den “Game Breaking Bugs”, vor denen einige Spieler Angst haben und weswegen einige am Release von New World im September zweifeln.

Der Nutzer Agitated_Entity sagt sogar, dass so ein Exploit für “viele das Spiel zerstören” würde. Sein Kommentar bekam über 60 Upvotes und weitere Zustimmung von anderen Nutzern.

Die Nutzer im reddit schlagen vor, dass man für das Töten der immer gleichen Spieler weniger und irgendwann gar keine XP mehr bekommen soll. Das wäre aus ihrer Sicht ein recht einfacher Fix.

Was sagt ihr zu diesem Exploit? Würde es euch stören, wenn einige Spieler mit so einem Trick schnell Level 60 werden und bereits Aktivitäten erleben, die ihr erst in einigen Tagen oder Wochen seht?