Das neue MMO New World hat ein Bot-Problem, wie viele MMOs. Die Bots bauen Erze ab und stehen vor allem an Angelplätzen in Heerscharen rum. Da das PvP in New World standardmäßig deaktiviert ist, nutzt ein Spieler einen Trick, um einen Bot zu töten: Er lässt ihn von einer Wildsau zerfleischen.

Wie neue Berichte der Seite icy-veins zeigen, gibt es in New World jetzt schon Heerscharen von Bots, die sich vor allem an Angel-Plätze breit machen, aber auch Erze abbauen.

Was ist das Problem mit Bots in New World?

In MMORPGs gibt es schon seit Ewigkeiten Bots: Es sind Programme, die den Charakter eines Spielers übernehmen, und mit ihm einfache Routine-Handlungen durchführen: Sie bauen Erze ab oder angeln etwa.

Langfristig schaden Bots der „Wirtschaft“ eines Spiels, weil die Preise für Rohstoffe und Fische dadurch sinken, dass Bots diese Ressourcen stundenlang farmen: Daher sind Bots allgemein verpönt. Wer Geld mit dem Farmen von Erzen oder Angeln verdienen will, soll das gefälligst selbst machen.

Bei der angespannten Server-Lage gibt es in New World ein zusätzliches Problem: Bots nehmen echten Spieler die Plätze auf den Servern weg.

Wildsau 1 – Angel-Bot 0

So geht ein Spieler jetzt einen Bot vor: Auf reddit hat der Spieler „TheThinkingMan“ ein Video gepostet, wie er einen Bot erledigt. Er lässt sich selbst von einer Wildsau angreifen: Durch das Kampfsystem von New World treffen die meisten Angriffe jedes Ziel im Bereich vor dem Angreifer. Der Spieler positioniert sich immer wieder so, dass das Wildschwein den Bot erwischt.

Weil der Bot nicht darauf eingestellt ist, auf so eine Bedrohung zu reagieren, stirbt er letztlich und bleibt tot im Wasser liegen.

Wie schlimm sind Bots in New World? Es zeichnet sich ab, dass New World als „Crafting“-Spiel durchaus „attraktiv“ für Bots ist.

Zwar gibt es vereinzelt auf reddit Hinweise darauf, dass auch „Mining“-Bots im Spiel sind, die dann blitzschnell ein Erz abbauen, noch bevor es richtig gespawnt ist, doch das Botten scheint sich aktuell auf das Angeln zu konzentrieren.

Wenn ihr legale Wege sucht, um in New World ein paar Taler zu verdienen, damit ihr euch den überlebenswichtigen Schnickschanck kaufen könnt, den ihr dringend benötigt, und mit dem ihr vor euren Freunden abgeben könnt, haben wir für euch auf MeinMMO ein paar gute Wege zusammengefasst, wie ihr an das Gold kommt:

