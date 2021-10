Amazon geht davon aus, dass ihr in New World eure eigene Fraktion hintergeht

Wir von MeinMMO hatten bereits vor dem Launch von New World die Gelegenheit, die Entwickler in einem Interview rund um das Thema Housing zu befragen. Dieses Interview wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und es regt euch außerdem dazu an, eure eigene Fraktion zu hintergehen.

Worum geht es? Vor dem Launch von New World am 28. September bekamen wir von MeinMMO die Gelegenheit, einige Fragen zum Thema Housing an das Team von Amazon zu senden. Auf diese Art und Weise kam ein schriftliches Interview mit Charles Bradbury (Art Director) und Katy Kaszynski (Senior Producer) zustande.

Es ging dabei ausschließlich um das Housing in New World und Themen, die direkt damit zusammenhängen. Dabei bekamen wir viele interessante Antworten. Das gesamte Interview könnt ihr nun hier lesen.

Wir möchten noch einmal erwähnen, dass wir die Fragen vor dem Launch des Spiels stellte. Daher sind die Antworten auf einige Teilfragen zum jetzigen Zeitpunkt bereits bekannt.

“Ihr wollt vielleicht auf ein größeres Haus sparen oder gleich ein zweites kaufen”

MeinMMO: In einem Blogpost (via New World) zum Thema redet ihr von hunderten Möglichkeiten, um sein Eigenheim zu dekorieren. Wir wissen außerdem, dass die Anzahl von Dekorationen pro Haus beschränkt ist. Wie viele Dekorationen kann man in einem einzigen Haus verwenden? Wie kann man dieses Limit erhöhen, wenn es überhaupt möglich ist?

Charles Bradbury: Die Anzahl an Housing-Gegenständen in eurem Haus wird durch die Größe des Hauses bestimmt. Kleinere Häuser kosten weniger aber können dafür nur eine bestimmte Menge an Gegenständen haben. Also, wenn ihr gerne viel dekoriert solltet ihr auf ein größeres Haus sparen. Oder sogar ein Zweites in einer anderen Siedlung kaufen.

MeinMMO: Wir können unser Haus nicht nur dekorieren, sondern es wird auch möglich sein, eigene Haustiere zu besitzen. Wie viele verschiedene Tiere wird es zum Launch des Spiels geben und plant ihr weitere Haustiere herauszubringen?

Charles Bradbury: Es wird einige Haustiere zum Launch des Spiels geben, inklusive der Dogge aus der Deluxe Edition. Außerdem haben wir einige interessante Ideen für Haustiere, die wir in der Zukunft implementieren wollen.

“Wir wollen nicht, dass es sich nach Bestrafung anfühlt”

MeinMMO: Wir wissen, dass Spieler Steuern zahlen müssen, um alle Vorteile ihres Hauses zu nutzen, auch nachdem sie es bereits gekauft haben. Wie oft werden diese Steuern fällig? Wenn jemand nicht in der Lage ist die Steuern zu bezahlen, wird sein Schuldenberg dann immer größer?

Charles Bradbury: Keine Steuern zu bezahlen wird euer Haus nur deaktivieren. Ihr werdet keine Dinge verlieren, die ihr dort platziert habt oder gar das Haus verlieren. Allerdings werdet ihr auch keine Vorteile durch die Trophäen im Haus mehr bekommen und euer Heim nicht als Schnellreisepunkt verwenden können.

Steuern nicht zu bezahlen wird diese nicht erhöhen oder gar einen Schuldenberg aufstocken. Wir wollen nicht, dass es sich nach Bestrafung anfühlt, wenn man beispielsweise für ein paar Wochen in den Urlaub fährt und nicht spielen kann und dann wiederkommt. Begleicht einfach eure Steuern und alles funktioniert wieder wie gewohnt.

MeinMMO: Wird es einen Punkt geben, an dem die Steuerschulden zu hoch werden, um sein eigenes Haus zu behalten? Außerdem – Wenn ein Spieler seine Steuern nicht bezahlt und sich die kontrollierende Fraktion der Siedlung ändert, an wen geht das Geld, wenn er dann bezahlt?

Charles Bradbury: Steuern stocken sich nicht auf. Also wenn ihr eine Weile inaktiv seid und dann wiederkommt, bezahlt ihr nur die letzte Rate der Steuern und euer Haus wird wieder aktiviert. Die Fraktion, die das Gebiet zu dem Zeitpunkt an dem ihr zahlt kontrolliert, erhält dann auch das Geld.

Genau dieses Haus könnte bald euer sein

“Spieler müssen Entscheidungen treffen, die zu ihrem Spielstil passen”

MeinMMO: Wie wichtig werden die Trophäen in den Häusern im Endgame von New World? Wir wissen, dass Spieler eine begrenzte Anzahl an Trophäen in ihren Häusern aufstellen können, die dann einen globalen Buff für den Spieler darstellen. Diese Buffs wirken sich in Teilen auch auf die Kämpfe aus. Wie spürbar sind diese Auswirkungen im PvE und PvP Endgame? Werden Spieler zum Housing gezwungen, wenn sie vorne mit dabei sein möchten?

Charles Bradbury: Die Trophäen, die Spieler in ihren Häusern aufstellen können, geben eine ganze Bandbreite an Boni. Manche verbessern das Angeln oder Sammeln, während andere zusätzliche Attributspunkte auf Ausrüstung geben, wenn man gegen spezielle Gegnertypen kämpft.

Für uns sind die Trophäen eine Art paralleler Fortschritt zum eigentlichen Charakter, der starke Boni mitbringt, vor allem im Endgame. Dass die Anzahl der aktiven Trophäen limitiert ist, zwingt Spieler dazu Entscheidungen zu treffen, über die Boni, die zu ihrem Spielstil passen.

“Spieler haben Dinge gemacht, mit denen wir nicht gerechnet haben und das ist großartig”

MeinMMO: Wir können andere in unser Haus einladen, aber was machen sie dann da? Gibt es bestimmte Gruppenaktivitäten, die man nur in einem Haus machen kann? Spielt die Größe des Hauses dabei eine Rolle? Können Spieler vielleicht sogar einen Raum an einen Freund vermieten und sich somit die Vorteile des Hauses teilen?

Charles Bradbury: Es gibt einige Emotes sowie Dekoration und Möbelstücke mit denen die Spieler in einem Haus interagieren können. Es hängt absolut von den Spielern ab, was sie mit ihren Häusern machen wollen. Mit dem Voice-Chat und all den unterschiedlichen Möbeln und Dekorationen haben wir schon viel Spaßiges gesehen.

Spieler haben Dinge gemacht, mit denen wir nicht gerechnet haben und für uns ist das ein großartiges Ergebnis. Zum Beispiel sahen wir in der Beta einige Spieler, die ihre Inneneinrichtung ähnlich wie eine Taverne benutzt haben. Nur um dann Freunde und Passanten einzuladen, um einfach nur abzuhängen.

Wir möchten weiterhin neue Dinge hinzufügen, um Spielern die Möglichkeit zu geben, sich ausdrücken zu können. Und mit ihrem Haus auf die Art und Weise zu interagieren, die sie für sich passend finden.

Derzeit können nur Spieler, die das Haus auch gekauft haben, auf die Vorteile des Hauses zurückgreifen, wenn es um Trophäen und andere Buffs geht.

Die Häuser in New World lassen sich nach eurem belieben dekorieren

“Diebstahl ist verboten”

MeinMMO: Das Haus mit dem höchsten Ranking wird der Öffentlichkeit präsentiert und alle können es sehen, das finden wir super. Wird jeder, der an meinem Haus vorbeiläuft, dieses frei betreten können? Sollte ich Angst vor Dieben haben, wenn ich vergesse meine Tür zu verriegeln?

Katy Kaszynski: Es gibt keine Türriegel an den Häusern in Aeternum. Jeder kann dein Haus betreten und sich ansehen, wie du dekoriert hast. Sie können mit deinen Haustieren interagieren, an deinem Tisch sitzen und sich umsehen, aber Diebstahl ist nicht erlaubt. Nur der Besitzer des Hauses ist in der Lage Möbel oder Ähnliches zu verändern oder gar zu entfernen.

Charles Bradbury: Dass andere Spieler sehen können, wie euer Haus von Innen aussieht ist etwas, was vielen Fans von New World gefällt. Sie können damit nicht nur die Außendekoration zur Schau stellen, sondern auch ihre Fähigkeiten in der Inneneinrichtung sowie bei Trophäen oder seltenen Möbelstücken, die man auf seiner Reise erbeutet hat.

“Wir gehen davon auf, dass es einiges an Täuschung und kurzzeitigen Allianzen geben wird”

MeinMMO: Was können Spieler tun, die mit der Leitung ihrer Siedlung nicht zufrieden sind, aber derselben Fraktion angehören, wie die leitende Kompanie? Wird es eine Möglichkeit der Machtübernahme innerhalb einer Fraktion geben?

Charles Bradbury: Derzeit gibt es keine Möglichkeit innerhalb ein und derselben Fraktion Krieg zu erklären oder die Kompanie von der Leitung einer Siedlung zu verdrängen. Dennoch gibt es viele subtile Wege, um andere Fraktionen darin zu unterstützten, die Kompanie zu stürzen, wenn das euer Ziel ist.

Kriege sind nicht billig und sie benötigen allerhand verschiedene Ressourcen, um sich auszurüsten und einen Angriff oder eine Verteidigung vorzubereiten. Selbst wenn ihr nur kurzzeitig in eine andere Siedlung umzieht und somit nicht helft, das Gebiet zu verteidigen beziehungsweise nichts zu seiner Verteidigung beitragt, kann das viel zum Schicksal eines Gebietes beitragen.

Zwischen den drei Fraktionen und all den unterschiedlichen Kompanien in ihnen, gehen wir davon aus, dass es einen ordentlichen Teil an Täuschung und kurzzeitigen Allianzen geben wird. Das macht diese Kämpfe noch spannender.

Das ist ein Thema, welches wir genau im Auge behalten, um zu sehen, wie es sich entwickelt und ob wir gegebenenfalls einige Anpassungen durchführen müssen.

Die drei Fraktionen in New World befinden sich im stetigen Konflikt

Krieg wird im nächstmöglichen Zeitfenster ausgeführt

MeinMMO: Wenn es um die Übernahme durch eine andere Fraktion geht – Wie oft können diese Übernahmen stattfinden und wie lange hat die verteidigende Partei Zeit, um sich auf diesen Krieg vorzubereiten? Wird es möglich sein eine Siedlung über Nacht zu übernehmen, wenn einfach niemand da ist?

Charles Bradbury: Jede kontrollierende Kompanie setzt selbst ein tägliches Zeitfenster für potenzielle Kriege. Die Kompanien wählen meistens eine Uhrzeit, von der sie denken, dass die meisten ihrer Mitglieder online sein können und bereit sind, das Gebiet zu verteidigen.

Wenn ein Gebiet dadurch in den Kriegszustand gestürzt wird, dass sich die Einflussverhältnisse der Fraktionen ändern, kann eine Kompanie der Fraktion den Krieg erklären, die derzeit den meisten Einfluss hat.

Das löst dann einen Krieg zwischen der verteidigenden Kompanie und den Angreifern aus, welcher im nächsten möglichen Zeitfenster der Verteidiger stattfinden wird. So haben beide Parteien genug Zeit, ihre Streitkräfte zu sammeln und sich auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten.

Katy Kaszynski: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Siedlung übernommen wird, während die Verteidiger offline sind. Eine Kompanie kann den Krieg erklären, nachdem genug Einfluss in dem Gebiet gesammelt wurde, um es in den Kriegszustand zu versetzen. Ihr könnt den Einfluss der Fraktionen auf ein Gebiet direkt auf der Karte sehen.

Die Leitung einer Kompanie setzt selbst ein Belagerungszeitfenster und Kriege finden dann im nächsten freien Zeitfenster statt. Der einzige Zeitpunkt, an dem kein Krieg gegen ein Gebiet erklärt werden kann, ist dann, wenn eine Invasion auf das Gebiet bevorsteht.

“Es gibt einige Vorteile, die euch das Kontrollieren eines Gebietes bringt”

MeinMMO: Wenn eine Kompanie, der ich angehöre oder die sogar mir gehört, die Kontrolle über eine Siedlung verliert. – wie wirkt sich das auf mich persönlich aus? Was passiert mit unfertigen Stadt-Projekten? Wenn ich Gouverneur der Siedlung bin, in welcher mein Haus steht und sie wird übernommen, würde das andere Auswirkungen auf mich haben als auf einen normalen Siedler des Gebietes?

Charles Bradbury: Es gibt einige Vorteile, die es euch bringt, Mitglieder der Kompanie zu sein, die über eine Siedlung herrscht. Zum Beispiel gibt es Einnahmen durch Steuern und verschiedene Quellen von Ressourcen in jeder Siedlung, auf die ihr als Mitglied der kontrollierenden Fraktion Zugriff habt.

Außerdem gibt es billigere Schnellreise-Kosten und die Möglichkeit, eigene Stadt-Projekte zu starten und sogar die Steuern festzusetzen. Diese Vorteile verliert man, wenn eine andere Fraktion die Siedlung übernimmt.

Es wird dich aber nicht darin beeinflussen, wie ihr mit dem Rest der Stadt interagieren könnt oder wie ihr wohnt. Wenn ihr ein Haus in einer Siedlung besitzt und es wird von einer anderen Fraktion übernommen, verliert ihr keines Falls die Vorteile von eurem Haus oder gar den Zugang zu ihm.

Was haltet ihr von den Antworten und dem Housing in New World? Habt ihr bereits euer eigenes Haus oder grübelt ihr noch, wo ihr einziehen wollt? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

