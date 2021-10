Das Zeltlager in New World dient als Ort, an dem ihr Lebenspunkte regenerieren, euch wiederbeleben oder Gegenstände herstellen könnt. Entspricht, praktisch ist es, dass Zeltlager aufzuwerten und so zusätzliche Optionen freizuschalten. Wir von MeinMMO verraten, wie das geht und was ein zusätzlicher Rang bringt.

Wie bekommt man das Zeltlager? Das Zeltlager der Stufe 1 erhaltet ihr auf Stufe 5. Dort bekommt ihr eine Quest, dass ihr das Zeltlager aufbauen sollt.

Von da an könnt ihr es überall außerhalb von Städten und Landmarken aufstellen. Dafür müsst ihr nur die Taste “Z” drücken und benötigt 5 Frischholz und 1 Feuerstein. Ebenfalls mit “Z” könnt ihr das Zeltlager auch wieder abbauen und woanders errichten.

Wofür braucht man das Zeltlager? Das Zeltlager ist besonders vor schwierigen Quests praktisch, da ihr nach einem Tod direkt am Zeltlager wieder aufstehen könnt – allerdings nur sofern ihr in einer Reichweite von 500 Metern gestorben seid.

Zudem könnt ihr euch dort niederlassen und so kostenfrei Lebenspunkte regenerieren. Ein sehr einfaches Crafting ist ebenfalls möglich.

Zeltlager auf Rang 2 aufwerten – So geht’s

Wie bekommt man das Zeltlager Rang 2? Für Das Zeltlager auf Rang 2 müsst ihr zuerst Level 15 erreichen. Danach bekommt ihr die Quest “Gleicher Modegeschmack” von Bercina Thornton in der Stadt Königsfels.

Habt ihr diese abgeschlossen, bekommt ihr das Zeltlager auf Rang 2.

Was muss man für die Quest tun? Für diese Quest müsst ihr loslaufen und 12 zerfetzte Seidenstücke von Skeletten in Himmelfahrt sammeln. Die Gegner haben Stufe 17.

Danach müsst ihr nach Immerfall reisen und dort die Quest abgeben.

Was bringt das Zeltlager auf Rang 2? Die Aufwertung bringt 2 Vorteile:

Das Zeltlager wird optisch schöner und ihr bekommt anstelle des Zelts einen kleinen Holzverschlag

Ihr könnt höhere Tränke und besseres Essen herstellen

Die Aufwertung ist also nicht zwingend notwendig, bietet aber einige kleine Vorteile.

Zeltlager auf Rang 3, 4 und 5 aufwerten

Wie geht es danach weiter? Wer das Zeltlager weiter aufwerten möchte, kann dies mit der Zeit tun:

Zeltlager Rang 3 bekommt ihr für das Erreichen von Level 25 und über die Quest „Animalische Instinkte“

Zeltlager Rang 4 bekommt ihr für das Erreichen von Level 40 und über die Quest „Überlebenskünstler Wolfsbeobachtungen“

Zeltlager Rang 5 bekommt ihr für das Erreichen von Level 55 und über die Quest „Überlebenskünstler verblassendes Licht“

Wie gefällt euch das Aufwerten der Zeltlager. Ist das für euch eine wichtige Erweiterung?