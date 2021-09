Morgen, am 28. September 2021, erscheint New World. Das MMO wurde ursprünglich als PvP-Spiel angekündigt, hat inzwischen jedoch einen starken Wandel hin zu PvE gemacht. MeinMMO wirft einen Blick auf das Spiel und erklärt, für wen es interessant ist.

Was ist New World? Das neue MMO von Amazon spielt in der düsteren Welt Aeternum, die ihr mit eurem Charakter erkunden und in der ihr verschiedenste Herausforderungen meistern könnt. Im Fokus stehen:

Eine offene Welt mit Events, Bossen und wunderschönen Landschaften

Verschiedene Dungeons für 5 Spieler

Ein tiefgehendes und wichtiges Crafting-System

PvP in Form von Fraktionskämpfen und Schlachten um Festungen

Dabei verzichtet New World auf Klassen und lässt euch euren Spielstil mit den verschiedenen Waffen und der passenden Ausrüstung wählen. Zum Einsatz kommt ein Kampfsystem, bei dem ihr aktiv Zielen und Ausweichen müsst. Allerdings ist es deutlich langsamer und taktischer, als bei Titeln wie ESO oder Guild Wars 2.

Wann erscheint New World? New World feierten seinen Release bereits am Dienstag, dem 28. September, um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Der Preload soll voraussichtlich um 17:00 Uhr am 27. September beginnen.

New World kann zum Start nur auf dem PC gespielt werden. Versionen für Konsolen wie PS5 oder Xbox Series X/S wurden bisher nicht angekündigt.

Checkliste – Sollte ich New World spielen?

Für die schnelle Übersicht haben wir hier eine kurze Checkliste für euch eingebaut. Wir haben 10 Aussagen für euch vorbereitet und wenn ihr mindestens 7 von ihnen mit “ja” beantwortet, könnt ihr getrost mit New World starten. Ausführlichere Informationen findet ihr weiter unten im Text.

Ich suche generell ein neues MMO oder MMORPG, in das ich viel Zeit investieren kann.

Ich liebe MMOs mit aktiven Kampfsystemen und Ausweichrollen.

Das Crafting gehört zu den wichtigsten Inhalten in einem MMO.

Ich mag PvP, aber möchte keine Kämpfe in der Open World.

Die Zusammenarbeit mit anderen Spielern und einer Gilde ist mir wichtig.

Ich brauche keine unterschiedlichen Klassen, sondern möchte alle Inhalte mit meinem Hauptcharakter erleben.

Gegen Untote und Zombies kämpfen ist genau mein Ding.

Ich suche ein MMO mit moderner Grafik.

Eisstulpen und Void-Handschuhe klingen einfach nach richtig coolen Waffen.

Ich suche ein Spiel mit einem düsteren und unverbrauchten Setting.

New World ist ein frisches MMO mit viel Hype

Warum sollte ich mir New World ansehen? New World gilt als die große MMO-Hoffnung 2021. Besonders hervorgehoben werden dabei immer wieder das Crafting-System, die schöne Spielwelt und die Schlachten um Festungen im PvP.

Im Punkt Crafting bietet New World verschiedene Skills an, über die ihr Waffen, Rüstung, Munition, Möbel und Nahrung herstellen könnt. Das Besondere dabei ist, dass ihr über das Crafting an die beste Ausrüstung im Spiel – die legendären Gegenstände – kommen könnt.

Allerdings ist der Aufwand dafür groß, denn für die richtigen Stats und Bonus-Effekte braucht ihr viele Materialien und auch etwas Glück.

Die verschiedenen Sammel- und Herstellungsberufe in New World.

In der offenen Welt trefft ihr auf verschiedene Siedlungen, Biome und schöne Landschaften. Allerdings gibt es Kritik am Questsystem in der Spielwelt, das viele als eintönig und uninspiriert bezeichnen. Die Aufgaben bestehen meist aus typischen “Töte X”-, sammel “Y”-Quests.

Was ist mit dem Endgame? Im Endgame erwarten euch dann 6 verschiedene Dungeons, Bosse in der offenen Welt, der PvP-Modus “Außenpostenansturm” für Kämpfe im 40v40 und die Schlachten um Festungen im 50v50. Wer eine solche Schlacht gewinnt, kontrolliert die Siedlung und kann dort unter anderem die Steuern bestimmen.

Besonders beeindruckt hat Amazon viele Fans mit den neuen Inhalten, die zwischen September 2020 und Juli 2021 ins Spiel gekommen sind. Dazu zählen sämtliche Dungeons, neue Waffen, neue Gebiete, eine Überarbeitung vieler Quests und das Angeln. Mehr dazu hier:

New World hat sich in den letzten 11 Monaten stark verändert – Hat jetzt Dungeons und mehr Open-World-PvP

Lohnt es sich für Themepark-Fans? Wer bisher vor allem Spiele wie WoW oder Final Fantasy XIV gespielt hat, wird sich in New World auf einige Umstellungen gefasst machen müssen:

Es gibt keine Klassen, die Ausrüstung bestimmt den Spielstil

Beim Kampfsystem werden Feinde nicht automatisch ausgewählt, sondern ihr müsst zielen und das bei teils langen Animationen

Es gibt keine klassische Story, der ihr folgt. Im Fokus steht der Kampf zwischen den Fraktionen, allerdings könnt ihr über Zettel in der offenen Welt und Dungeons ein wenig über die Hintergründe der Welt erfahren.

Trotzdem kann New World euer Spiel werden. Denn durch das Crafting, den Kampf zwischen den Fraktionen und die Wichtigkeit einer Gilde orientiert es sich etwas an oldschool MMOs. Hinzu kommt das düstere Setting, das es so in verhältnismäßig wenigen MMORPGs gibt.

Wer sich genauer mit den Unterschieden befassen möchte, findet hier einen Artikel dazu:

7 Dinge, die ihr über New World wissen müsst, wenn ihr von WoW kommt

Lohnt es sich für Spieler, die keine klassischen MMORPGs mögen? Ja, vor allem wenn ihr aus der Survival-Richtung kommt. Denn das Abbauen in der offenen Welt, das Crafting und Housing und das PvP dürfte euch vertraut sein.

Wer jedoch gerne allein unterwegs ist, könnte es mit New World schwerer haben. Zwar könnt ihr problemlos das Max-Level 60 erreichen und die Welt erkunden. Doch wer später in Dungeons oder Kämpfe um Festungen mitgenommen werden möchte, wird den Kontakt zu anderen Spielern brauchen. Einen Dungeon-Finder wie etwa in WoW gibt es nicht.

Wer sollte es nicht spielen?

Wer ein klassisches Tab-Targeting-MMORPG wie WoW oder FFXIV sucht, ist bei New World falsch.

Fans von Twinks kommen nicht auf ihre Kosten, denn man kann nur einen Charakter pro Server-Verbund haben.

Wer sich nicht für PvP begeistern kann – das hier vor allem in instanziierten Schlachten stattfindet – könnte sich im Endgame schnell langweilen, da hier noch einige Inhalte fehlen.

langweilen, da hier noch einige Inhalte fehlen. Wer eine klassische Heldengeschichte wie in Guild Wars 2 oder ESO erwartet, wird enttäuscht, kann sich aber zumindest auf ein paar Story-Inhalte in den Dungeons und rund um das mysteriöse Material Azoth freuen.

Die Verderbten sind Kreaturen, die vom Material Azoth verdorben wurden. Sie sind die größte feindliche NPC-Fraktion in New World.

New World soll nach Release ständig erweitert werden

Wie geht es mit New World weiter? Nach dem Release soll New World ständig neuen Content bekommen. Was und wann genau die neuen Inhalte kommen, ist bisher noch nicht verraten worden. Allerdings soll es kurz nach dem Release eine Roadmap geben.

Über das Datamining wurden jedoch schon einige neue Inhalte gefunden, darunter einige neue Waffen, neue Dungeons und ein neues Gebiet. Alles dazu haben wir hier zusammengefasst:

So soll es mit New World nach dem Release weitergehen