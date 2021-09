Wir wissen jetzt, um wie viel Uhr New World startet – Stellt euch den Wecker

Amazon hat bekannt gegeben, wann das neue MMORPG New World an den Start geht und ihr solltet euch lieber den Wecker stellen.

Was ist neu? Endlich wissen wir, wann das neue MMORPG von Amazon an den Start geht. Die Server von New World werden in Deutschland am 28. September 2021 um 8 Uhr morgens online gehen, ihr solltet also definitiv früh aufstehen, wenn ihr direkt mitmachen wollt.

Bereits vor einiger Zeit gab Amazon bekannt, dass man das Spiel ab dem 27. September um 17 Uhr voraus laden kann, nun wisst ihr aber endlich auch, wann genau man wirklich auf die Insel Aeternum kann.

Alle Sorgen um eine kurzfristige Verschiebung des Titels sollten damit dahin sein. Obwohl viele Fans der Meinung waren, dass New World auf jeden Fall noch einmal verschoben wird.

Amazon hält allerdings an dem Releasedatum fest, nachdem der Termin vorher bereits mehrere Male verschoben worden war. Außerdem erzählen sie, was sie aus den vorangegangenen Projekten gelernt haben und warum sie bei New World jetzt alles richtig machen wollen.

Wie verläuft der Launch weltweit? New World kommt nicht auf der ganzen Welt gleichzeitig heraus, sondern wird einen versetzten Launch haben. Das bedeutet, dass es in allen Regionen zur selben Ortszeit erscheint, nämlich um 8 Uhr morgens, wie bei uns.

Die einzige Ausnahme davon bildet Australien, wo das MMORPG scheinbar um 19 Uhr erscheinen soll.

Wir werden den Launch der EU-Server wie gewohnt mit einem Live-Ticker ab 7 Uhr begleiten, den wir noch rechtzeitig ankündigen.

Was sagt die Community? Die Fans von New World können es ohnehin kaum erwarten, endlich auf die Insel Aeternum zu kommen und das neue MMORPG zu spielen. Erst gestern erschien ein neuer Trailer, der ein wenig mehr über die Geschichte des Spiels preisgibt.

Unter ihm finden sich zahlreiche Kommentare und fast ausschließlich positive Bewertungen. Die Community ist jetzt schon sehr gehyped. Viele fragen sich ironisch, wie sie denn überhaupt noch schlafen sollen, bis New World endlich da ist.

Werdet ihr morgens um 7 aufstehen, um New World zu spielen? Habt ihr es vorbestellt und macht euch die Preload-Funktion zur Nutze um ein wenig länger zu schlafen? Was wird euer erstes Ziel im neuen MMORPG sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Wenn ihr New World noch nicht vorbestellt habt oder gar nicht wisst wo, haben wir alle Informationen zu Preisen, Editionen und Händlern.