Neuer Trailer zu New World macht die Fans heiß auf den Launch

Mit der letzten Ausgabe der Legends of New World Trailer Reihe macht Amazon die Fans noch einmal richtig heiß. Der neue Trailer vom 23. September zeigt die Fraktionen im Kampf gegen die Gefahren von Aeternum, der Insel auf der New World spielt.

Was ist bei New World passiert? Das neue MMORPG hat seine bisherigen Trailer bereits mehrfach in Serien veröffentlicht. So konntet ihr eine Familie dabei begleiten, das richtige Haus für sie zu finden und den Legenden von New World über die Schulter schauen.

Im neuen Video der Reihe Legends of New World könnt ihr erneut den Helden beim Kampf zusehen und bekommt dazu noch eine kleine Portion Story serviert. Mit diesem dritten Teil geht die Reihe außerdem zu Ende, es ist also perfekt, um die Fans von New World noch einmal richtig anzuheizen.

Was passiert im Trailer? Anfangs wird der Helm von einem der Marodeure im Spiel gezeigt, bevor auf die Gravuren gezoomt wird und schließlich aus diesen ein anderes Bild entsteht. Ihr könnt eine Handvoll gestrandeter Menschen an einem Sandstrand sehen, die wenige Sekunden später versuchen in eine der Siedlungen zu gelangen.

Gleichzeitig erzählt ein Sprecher in einer düsteren Stimme, dass auf der ewigen Insel die Schicksale aller jeden Tag neu geschmiedet werden. Ihr seht daraufhin drei Vertreter der Fraktionen von New World, vor den Bannern mit Wappen ihrer Gemeinschaft.

Der Erzähler fährt fort und teilt euch mit, dass ihr vom Schicksal auserwählt wurdet und eine zweite Chance auf Leben erhalten habt. Ihr sollt dem Kampf gegen die Gefahren von Aeternum beitreten und die richtigen Verbündeten wählen. Erneut werden dabei die Fraktionen in ihren typischen Rüstungen in den Vordergrund gestellt.

Hier seht ihr den Trailer:

Zuletzt zoomt das Bild wieder heraus und zeigt euch den Helm des Marodeurs vom Anfang, nur dass nun sein linkes Auge rot leuchtet, wie bei vielen der Bösewichte in New World. Der Erzähler beendet seinen Text, indem er euch sagt, dass es an euch liegt ein neues Schicksal zu gestalten.

“Ich kann einfach nicht mehr warten”

Was sagt die Community? Der Trailer zeigt seine Früchte zu tragen, denn die Fans von New World scheinen absolut gehyped von dem einminütigen Video zu sein. Auf YouTube hat der Trailer zum jetzigen Zeitpunkt (24. September) 1.688 Daumen hoch und nur 18 negative Bewertungen.

Auch der User DukeSloth bekommt viel Zustimmung für seinen Kommentar: „Los geht’s, das Video bringt mich in die genau richtige Stimmung für den Release“.

Der User obsiosiris ist von sich selbst überrascht und schreibt: „Das erste Spiel in 5 Jahren, auf das ich mich so richtig freue.“

Auch Simon Linser schreibt unter dem Video: „Ganz ehrlich, der Stil von diesen Trailern in Kombination mit dem Erzähler ist einfach nur super. Ich bekomme Gänsehaut.“

Über zu viel Vorfreude beklagt sich AbezDota: „Was ein Spiel, man. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch schlafen kann, bevor es endlich releast wird.“

Der User Tzunny sieht den Legends-Trailer eher ironisch und schreibt: „Es wäre schön, wenn diese Legenden 2021 sogar schwimmen könnten.“

Er bezieht sich mit dem Kommentar darauf, dass man in New World einen Schiffbrüchigen auf einer Insel spielt, aber trotzdem nicht schwimmen kann. Diese kleine Ungereimtheit hat innerhalb der Community schon öfter für Lacher gesorgt.

Wann geht’s los?

Wann erscheint New World? Wir hoffen zwar, dass AbezDota doch noch Schlaf findet bevor das Spiel herauskommt, aber selbst wenn nicht ist der Launch mittlerweile sehr nah. Am 28. September erscheint das MMORPG von Amazon.

Bereits am 27. September startet der Preload für alle Vorbesteller, damit jeder der möchte auch direkt zum Launch auf die Server springen kann.

Habt ihr Lust, das neue MMORPG von Amazon zu spielen? Macht euch der Trailer ebenso heiß auf das Game wie die meisten Menschen in den Kommentaren? Oder findet ihr das Spiel eher überbewertet und fragt euch, was dran ist an dem Hype? Schreibt uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

Wenn ihr euch vorab einen Überblick verschaffen wollt, haben wir alle 11 Waffen von New World im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt.