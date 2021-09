New World kündigt Preload an – Wann könnt ihr das neue MMORPG runterladen?

In einer Mitteilung auf der Plattform Twitter kündigte das neue MMORPG New World an, dass es einen Preload geben wird. Ihr könnt das Spiel also vor dem Erscheinen bereits herunterladen, damit ihr pünktlich zum Launch zocken könnt. Wir verraten euch alle Infos.

Was ist ein Preload? Die Preload Funktion wird von immer mehr Games angeboten. Das bedeutet, dass ihr meist bereits einige Tage bevor das Spiel eigentlich erscheint, die nötigen Dateien herunterladen könnt.

Wenn der Titel dann erscheint, könnt ihr das Game der Wahl direkt starten und müsst nicht mehr auf nervige Downloads warten. New World garantiert euch damit also, dass ihr sofort dabei sein könnt, wenn es losgeht.

Das ist vor allem für Menschen mit langsamerer Internetleitung interessant, da New World laut Steam ganze 50 GB groß sein soll und ihr somit längere Zeit mit dem Download beschäftigt seid.

Wann könnt ihr New World herunterladen? Laut dem Tweet von New World wird der Download des Spiels via Steam am 27. September um 17 Uhr verfügbar sein, also einen Tag vor der Veröffentlichung des MMORPGs.

Ihr habt also etwa 24 Stunden Zeit, um die 50 GB herunterzuladen und zu installieren, bevor das Spiel dann am 28. September mit ordentlichen 63 Servern für die EU-Region startet.

Die Preload-Funktion erhaltet ihr übrigens auch, wenn ihr den Titel erst nach 17 Uhr am 27. kaufen solltet. Sobald ihr das Spiel besitzt und der Preload aktiv ist, könnt ihr es auch nutzen. Es werden also nicht nur Spieler dafür freigeschaltet, die das Game bereits vorbestellt haben.

Außerdem erhaltet ihr noch bis zum Launch spannende Vorbesteller-Boni für New World, wenn ihr das Game noch kauft, bevor es erscheint. Auch dafür gibt es keine Deadline, außer dem Release von New World.

Was macht New World spannend? Das MMORPG punktet mit einem einzigartigen Setting auf der Insel Aeternum, die ihr für eine von drei Fraktionen erobern und erkunden müsst. Dabei stolpert ihr über eine uralte Macht, die aus Menschen und Tieren gefährliche Gegner macht und sie verdirbt.

New World setzt dabei auf ein klassenloses System, bei dem ihr seid, was ihr tragt. Dabei wählt ihr nicht nur aus 11 unterschiedlichen Waffen, die aus, die zu euch passt, sondern könnt auch zwischen drei Rüstungstypen wählen. Wenn ihr also ein Feuerstab-Schwingender Musketenschütze in schwerer Rüstung sein wollt, ist das vielleicht nicht unbedingt optimal, aber auf jeden Fall möglich.

Was haltet ihr von dem neuen MMORPG aus dem Hause Amazon? Habt ihr eine der Betas gespielt und das Game bereits vorbestellt, um die Preload-Funktion nutzen zu können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch stellt sich bei dem Titel die Frage: New World verzichtet auf Klassen – Doch ist das wirklich gut?