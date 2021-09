New World bietet 5 Server auf Deutsch – Auf welchem wollt ihr spielen?

Zum Launch wird euch Amazons neues MMORPG New World 5 Server anbieten, auf denen primär Deutsch gesprochen werden soll. Wir von MeinMMO wollen daher wissen: Werdet ihr auf einem deutschen Server spielen und wenn ja, auf welchem?

Wie funktionieren die Server von New World? New World setzt auf klassische Server, für die man sich vor der Charaktererstellung entscheiden muss. Anders als beispielsweise in The Elder Scrolls Online habt ihr hier nicht einen großen Megaserver für alle, sondern regionale Realms, die jeweils eine limitierte Spielerzahl aufweisen.

Insgesamt sind für Europa 63 Server vorgesehen, 5 davon auf Deutsch. Mehr Server speziell für deutsche Spieler waren ein großer Wunsch der Community, den Amazon schließlich erfüllt hat.

Wie viele Spieler werden sich pro Server aufhalten? Die Spielerzahl pro Server ist auf 1.000 Spieler limitiert. Es ist also wichtig, bei der Server-Wahl auch darauf zu achten, dass es genug freie Plätze gibt und dass mit euren Freunden abzuklären.

Was sind die deutschen Server?

Diese Server sind auf Deutsch: Von den 63 Euro-Servern sind fünf speziell für Freunde der deutschen Sprache reserviert. Die deutschen Server sind:

Albraca

Elysium

Ganzir

Silpium

Utgard

Hier dürfte der Großteil der Kommunikation auf Deutsch stattfinden und daher auch bevorzugt Spieler aus deutschsprachigen Regionen, wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz anlocken.

Kann man die Server frei wählen? Solange die Server nicht voll sind, könnt ihr sie frei wählen. Es ist sogar möglich, andere Server aus anderen Regionen zu wählen, was aber nicht empfohlen wird. Die hohe Distanz zu den Datenzentren könnte in unschönen Lags und hohem Ping resultieren.

Auf welchem Server werdet ihr zocken? Damit ihr schon mal abschätzen könnt, welche deutschen Server besonders populär sein werden oder eher Platz für neue Spieler bieten, haben wir hier eine Umfrage für euch vorberietet. Wir wollen hier wissen, auf welchem der 5 Server ihr zockt. Oder ob ihr euch da spontan entscheidet oder gar auf einem Server einer anderen Sprache oder Region zocken wollt.

Also haut raus: Wisst ihr schon, auf welchem Server ihr starten werdet? Welcher wird’s sein? Richtet ihr euch nach euren Freunden oder seid ihr vielleicht schon sogar Teil einer Gilde? Schreibt es uns in die Kommentare.

Sobald ihr den Server eurer Wünsche gefunden habt, geht es ans Leveln. Und wie das am besten geht, erfahrt ihr hier: New World Level Guide: So kommt ihr am schnellsten auf Stufe 20