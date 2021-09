Der September 2021 wird von zwei großen Releases dominiert: dem Klassiker-Remaster Diablo 2 Resurrected und dem MMO New World. In unserem MeinMMO-Podcast reden wir darüber, was diese beiden Games und ihre Geschichte ausmacht.

Das ist unser Thema: Ende September erscheinen gleich zwei dicke Multiplayer-Games, auf die sich viele Gaming-Fans freue.

Das Erste ist das Remaster Diablo 2 Resurrected, das einen beliebten Action-RPG-Klassiker aufblühen lässt. Darin kämpft ihr gegen Horden von Dämonen, die die Welt befallen haben und die Menschheit terrorisieren und quälen. Eure Aufgabe ist es, die drei großen Übel, Baal, Mephisto und Diablo, zu besiegen und ihrem Eroberungszug durch Sanktuario ein Ende zu bereiten.

Mehr zu Diablo 2 Resurrected:

Das Zweite ist das MMO New World, das von Amazon Games entwickelt wird. Ihr erwacht auf einer geheimnisvollen Insel, auf der sich alles um das magische Mineral namens Azoth. Es verleiht den Inselbewohnern besondere Kräfte, beeinflusst sie und macht sogar den Tod nicht so permanent, wie er normalerweise ist.

Mehr zu New World:

In der aktuellen Podcast-Folge reden wir ausführlich über die beiden neuen Releases und über ihre Geschichte. Außerdem äußern wir unsere Experten-Meinung zu den beiden Games und ihr seid herzlich zur Diskussion eingeladen. Was sagt ihr zu den neuen Spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Dabei sind:

