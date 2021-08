Auch Paladin und Druide sind weiterhin auf den Plätzen 3 und 4 vertreten, haben aber in dem GameStar-Ranking die Plätze getauscht. Druide rutschte auf Platz 4 und Paladin stieg auf in die Top 3. Selbes Prinzip gilt auch bei dem Barbaren und der Amazone.

Die Totenbeschwörer sind eine der vielseitigsten Klassen in Diablo 2: Resurrected. Sie können die meisten Diener gleichzeitig auf dem Feld haben oder die Leichen der Gegner als Waffe verwenden und fröhlich in die Luft sprengen. Sie haben aber auch starke direkte Zauber, mit denen sie die Horden der Dämonen verfluchen und vernichten.

Das ist die Zauberin: Nur Frauen mit der stärksten Affinität zur Magie und den Elementen werden in die Reihen des mächtigen und alten Klans Zann Esu aufgenommen. Die Jünger der Nephalem Esu streben danach, beim Wirken der Magie die absolute Perfektion zu erlangen und werden sich mit nichts anderem zufriedengeben. So ist auch die Zauberin Isendra, die ihr in Diablo 2 spielt, in ihrer Macht und dem Umgang mit Magie unvergleichlich.

Druiden sind eine Hybrid-Klasse in Diablo 2: Resurrected und können sich in Tiere wie Wolf oder Bär verwandeln. Mit dem “Fireclaws Werewolf”-Build können sie physischen Schaden austeilen, wie es etwa die Barbaren tun. Ein Beastmaster-Druide kann im Kampf Diener beschwören, die ihn auf dem Feld unterstützen. Und Wind- und Feuer-Druiden setzen starke elementare Zauber ein, um ihre Gegner wegzufegen.

Darum ging’s: Am Wochenende lief die Open Beta von Diablo 2: Resurrected und viele von euch haben sich direkt in die ersten beiden Akte des Remasters gestürzt, um die alten Erinnerungen neu erblühen zu lassen oder neue Erfahrungen mit dem Spiel zu sammeln.

