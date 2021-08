Diablo 2: Resurrected – Welche Klasse ist euer Favorit?

Die offene Beta zu Diablo 2: Resurrected hat begonnen und die Fans können sich jetzt im Sanktuario austoben. Mit welcher Klasse seid ihr am liebsten unterwegs? Erzählt es uns.

Darum geht’s: Gestern, am 20. August, ist offiziell die offene Beta von Diablo 2: Resurrected auf PC, den PlayStation- und Xbox-Konsolen gestartet.

Ihr werdet in der Beta Zugriff auf Akt I und Akt II haben, inklusive aller Cinematics, sowie 5 der 7 Klassen von Diablo 2. Im fertigen Spiel werden insgesamt 5 Akte enthalten sein mit Baal als dem finalen Boss des Addons Lord of Destruction.

Ihr werdet die Beta außerdem zusammen mit euren Freunden spielen können. Das Remaster unterstützt Koop-Gameplay für Gruppen aus bis zu 8 Spielern. Auch das PvP soll möglich sein und wird in Form von Duellen zwischen einzelnen Spielern ausgetragen. Crossplay gibt es nach aktuellem Stand aber nicht.

Zwar kann man in der offenen Beta noch nicht alle Klassen spielen, aber viele von euch haben bereits im Originalspiel Favoriten gehabt, die sie jetzt auch in dem Remaster erneut spielen werden. Also haut raus: welche sind es?

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GamePro Inhalten widerrufen

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jeder hat dabei nur eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden. Überlegt euch also gut, welche Klasse ihr so richtig geil findet.

Also, wie sieht’s aus? Mit welcher Klasse werdet ihr in Diablo 2: Resurrected loslegen, weil sie einfach die coolste ist? Habt ihr einen eindeutigen Favoriten oder habt ihr vielleicht Schwierigkeiten, euch zwischen mehreren zu entscheiden? Warum gefällt euch eure Lieblingsklasse so sehr?

Habt ihr die Resurrected-Beta überhaupt schon angespielt? Was sind eure allgemeinen Eindrücke davon? Schreibt es uns in die Kommentare.