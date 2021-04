Landet Blizzard mit Diablo 2 den nächsten Retro-Hit? Das sagen Tester der Alpha

Die technische Alpha von Diablo 2: Resurrected ermöglichte einen ersten Einblick in das Remaster des Klassikers. Tester zeigen sich größtenteils begeistert und sind überrascht, dass sich das Action-RPG zwar so anfühlt wie früher, aber doch etwas anders spielt. Blizzard scheint nach WoW Classic mit Diablo 2 den nächsten Retro-Hit zu landen.

Was hatte die erste Alpha zu bieten? Vom 8. April bis zum 12. April fand die technische Alpha des Singleplayer-Parts von Diablo 2: Resurrected statt. Wer einen Key ergattern konnten, der durfte die ersten beiden Akte der Story spielen und so die verbesserte Grafik sowie die Quality-of-Life-Änderungen auf Herz und Nieren testen.

Eine zweite Alpha, die sich um den Multiplayer-Part dreht, soll noch folgen.

Alpha nimmt vielen Testern die Skepsis vor Diablo 2

Wie kam die Alpha an? Während vor dem Start der Testphase etwas Skepsis herrschte, zeigt sich der Großteil der Tester inzwischen begeistert. Die Skepsis stammte vom eher missglückten Warcraft 3: Reforged. Die Neuauflage von Blizzards Strategiespiel kam bei vielen Veteranen richtig mies an.

Doch bei Diablo 2: Resurrected sieht die Sache nach der Alpha anders aus. Wir fassen hier einige Meinungen der Spiele-Presse für euch zusammen:

Polygon-Redakteur Ben Kuchera schreibt in seinem Artikel (via Polygon): „Das ist nicht das Diablo, das ich als Kind gespielt habe, aber es fühlt sich trotzdem so an, wie eine warme Decke in einer kühlen Nacht.“

Gamespot-Redakteur Michael Higham meint (via Gamespot): „Diablo 2 Resurrected zeigt alle Anzeichen, dass es das einzigartige RPG bewahren wird, an das sich viele von uns gerne erinnern.“

Ars-Technica-Redakteure Sam Machkovech erklärt (via Ars Technica): „Ich bin begeistert, dass sich D2:R wie das Diablo von früher anfühlt – und ich bin schon gespannt auf den versprochenen Multiplayer-Alphatest, denn die Old-School-Klobigkeit des Spiels ist viel befriedigender, wenn man es mit einer Gruppe gleichgesinnter Freunde erlebt.“

Brandon Adams von Attack of the Fanboy schreibt (via Attack of the Fanboy): „Nichts aus Diablo 2 wurde in Resurrected entfernt oder grundlegend überarbeitet. Wenn überhaupt, dann fühlt sich dieses Remaster manchmal so an, als würde es ein wenig zu sehr auf Nummer sicher gehen.“

Mitchell Saltzmann von IGN meint (via IGN): „Ja, der Kern von Diablo 2 hat auch 20 Jahre nach dem Release des Originals noch Bestand, auch wenn es einige erhebliche Frustrationen zu überwinden gilt, die durch bestimmte veraltete Designprobleme verursacht werden. Alles in allem ist Diablo 2: Resurrected trotz seiner Alpha-Phase sehr vielversprechend.“

Unsere Kollegen von der GameStar haben live aus der Alpha gestreamt. Ein Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Auch die Community freut sich auf den Release

Was meint die Community zum Spiel? Auch Spieler, die nicht von der Fachpresse sind, hatten die Möglichkeit, sich die Alpha von Diablo 2: Resurrected anzuschauen.

m43h aus der MeinMMO-Community erklärt (via MeinMMO): „Also ich bin keineswegs enttäuscht, ich habe Diablo 2 vor knapp 20 Jahren schon gespielt und spiele es heute immer noch. Find’s super, was Blizzard auf die Beine stellt, sehr geil!“

ShadeScapes freut sich sehr (via reddit): „Es sieht fantastisch aus und fühlt sich genauso an, wie ich mir eine Neuauflage gewünscht habe.“

darthreuental ist noch immer etwas skeptisch (via reddit): „Meine Hauptsorge ist, dass das nur D2 mit einer neuen Lackierung sein wird. Und das verstehe ich – das tue ich wirklich. Allein die Nachfrage danach ist riesig. Aber ob man es liebt oder hasst, es gibt eine Menge Features, die Diablo 3 eingeführt hat, die ich schmerzlich vermissen werde.“

TOPCommander meint (via offizielles D2R-Forum): „D2R fühlt sich wie D3LOD 1.14d an und spielt sich auch so. Und genau das ist fantastisch bis jetzt.“

Shivan zeigt sich nicht so begeistert von der Alpha (via offiziellem D2R-Forum): „Ich bevorzuge das originale D2 Classic und LoD gegenüber dieser Version. Es ist zu klobig oder zu mühsam, diese Version des großartigen D2 zu spielen.“

Was kommt gut an? Die Tester loben besonders die detailreiche Grafik und die Beleuchtung von Diablo 2: Resurrected. Auch einige der Quality-of-Life-Änderungen kommen gut an:

Das größere und geteilte Lager

Das Aufsammeln von Gold

Die Übersicht über alle Stats von Items

Mehr Infos zu den Söldner, damit man weiß, welchen man wählen sollte

Was kommt weniger gut an? Neben dem Redesign des Gegners Blutrabe, der auf etwas Kritik stößt, werden folgende Dinge an der Alpha von Diablo 2: Resurrected kritisiert:

Ladezeiten könnten kürzer sein

Manche Skill-Effects wirken noch nicht mächtig genug

Es gibt zu viele Popups, was den Quest-Fortschritt angeht

Es spielt sich für Nicht-Veteranen nicht so flott und komfortabel wie Diablo 3

Hattet ihr auch die Möglichkeit, euch die Alpha von Diablo 2 Resurrected anzuschauen? Was ist euer Eindruck von der Neuauflage des Hack ‘n Slay-Klassikers?

Wir verraten euch außerdem alles, was ihr zum Release von Diablo 2: Resurrected als Remaster wissen müsst.