Diablo 2 Ressurected verspricht cooles Feature für Veteranen

Gibt es komplett neue Spiel-Inhalte? Nein, in Resurrected erlebt ihr die bereits bekannten Akte 1 bis 4 aus dem ursprünglichen Teil sowie Akt 5 aus Lord of Destruction.

Ja, ihr könnt eure alten Spielstände behalten. Damals, als wir an [dem Remaster] gearbeitet haben, haben wir uns gefragt, ob die alten Speicherdateien funktionieren würden, also haben wir sie irgendwie reingeschoben, und es hat funktioniert!

Kann man seinen alten Spielstand weiterspielen? Ja, wer bereits Diablo 2 besitzt und einen alten Speicherstand hat, kann diesen mit Ressurected weiterspielen. Das verriet Game Producer Matthew Cederquist in einem Interview (via IGN Middle East ). Dort sagte er:

