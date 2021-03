Nach Diablo 2 muss Blizzard neue Spiele machen: „Haben nichts mehr zum remastern“

Wann wir endlich die ersten Früchte dieser Arbeit zu sehen bekommen, ist noch ungewiss. Doch so lange, wie Blizzard schon von seinen vielen Spielen in Entwicklung spricht, kann es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern …

Mehr kommt – nur wann? Auch wenn die BlizzConline 2021 nur wenig Neues offenbar hatte, dürfte den meisten klar sein, dass die Entwickler im Hintergrund gerade an einer ganzen Menge Spiele arbeiten. Erst im letzten Earnings Call hatte man bestätigt, dass aktuell „mehrere Mobile-Titel“ für Warcraft im fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung sind. Man kann also wohl zumindest mit einer Ankündigung innerhalb des nächsten Jahres rechnen.

Früher haben wir ein Spiel veröffentlicht und es vielleicht einmal oder zweimal gepatcht und dann am nächsten Spiel gearbeitet. Jetzt sind wir in dieser neuen „immer online“ Welt mit Live-Spielen … das bedeutet, dass die Entwicklungs-Zyklen länger werden und der Bedarf größer ist, unsere laufenden, erfolgreichen Spiele weiter zu unterstützen – es dauert länger, „das nächste Ding“ zu veröffentlichen.

In einem Interview mit Cnet sprachen der Blizzard-Chef J. Allen Brack und der Vize-Chef Allen Adham über die bisherigen Remaster, die Zukunft von Blizzard und damit auch neue Spiele. So habe sich die Art, wie Spiele entwickelt und betreut werden, drastisch geändert. Adham erklärte:

Was macht Blizzard also nun, wo die Remaster ausgehen? Die Antwort ist denkbar simpel: neue Spiele.

