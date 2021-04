Spieler nutzten in Diablo 2 Resurrected alte Mod, um versteckte Klassen freizuschalten

Obwohl in der technischen Alpha von Diablo 2 Resurrected nur drei Klassen verfügbar waren, haben Spieler es geschafft, versteckte Klassen wie den Necromancer mit einer alten Mod des Original-Spiels freizuschalten.

Was war das für eine Alpha? Der Alpha-Test zu Diablo 2 Resurrected startete am 9. April und endete am 12. April. Das Remake von Diablo 2 konnte dabei von einigen Spielern erstmals angespielt werden.

Es handelte sich um eine Technical Alpha, die nur im Singleplayer gespielt werden konnte. Enthalten waren Akt I und Akt II, außerdem standen drei Klassen zur Wahl. Doch Spieler fanden während des Tests eine Hintertür, um weitere Klassen freizuschalten.

Alte Mod aus dem Original Diablo 2 schaltet versteckte Klassen frei

Was ist passiert? Auf reddit teile der User jinfat1 ein Video, das die Fähigkeiten des Necromanten vorstellt. Das wirkte aber seltsam, schließlich zählte der Nekromant nicht zu den drei Klassen aus der Alpha, die Spieler wählen konnten.

Wie kann das also sein? Auf die Frage eines Users schreibt jinfat1, er habe einfach eine alte “Hero Editor”-Modifikation ausprobiert, die eigentlich für das Original entwickelt wurde. Offenbar ist Resurrected so nah an seinem Original Diablo 2 dran, dass sogar alte Mods funktionieren.

Hier im Video könnt ihr euch anschauen, wie der Nekromant in Diablo 2 Resurrected aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie hat er das geschafft? Das war durch die “Hero Editor”-Mod für das Originalspiel möglich. Man musste nur einen Charakter erstellen und im Editor eingeben, man spiele einen Nekromanten und keinen Barbaren. Im fertigen Spiel sollten diese Klassen ohnehin enthalten sein.

Die Kompatibilität mit einer alten Modifikation ist aber nicht der erste Hinweis darauf, wie nah Diablo 2 Resurrected wirklich am Original bleibt.

Gibt es noch andere Klassen? PCGamerN hat noch andere Videos zu folgenden Klassen ausgegraben (via PCGamerN):

Bedenkt, dass diese Klassen kein offizieller Teil der Alpha sind und sich noch in der Entwicklung befinden. Jede der Klassen ist mit einem Skills enthalten und kann sogar gespielt werden.

In der Alpha wurde nämlich auch ein altbekannter Duping-Glitch entdeckt, der Items vervielfachen lässt: Diablo 2 R übertreibt Treue zum Original – Spieler finden Duping-Bug in der Alpha.

Für welche Plattformen erscheint Das Remaster?

PC

PS4, PS5

Xbox One, Xbox Series X/S

Nintendo Switch

Was steckt im Remaster? In Diablo 2 Resurrected steckt das originale Diablo II und die Erweiterung Lord of Destruction.

Wie kommt die Alpha an? Insgesamt ist das Feedback zum Alpha-Test von Diablo 2 Resurrected sehr positiv. Dabei werden Grafikverbesserungen und Qualitiy-of-Life-Änderungen gelobt.

Manchen gehen die Änderungen aber nicht weit genug. Eine Übersicht zu den ersten Eindrücken findet ihr bei uns auf MeinMMO: Landet Blizzard mit Diablo 2 den nächsten Retro-Hit? Das sagen Tester der Alpha