Diablo 2 R übertreibt Treue zum Original: Spieler finden Duping-Bug in der Alpha

Die Alpha von Diablo 2 Resurected gab Spielern bereits die Gelegenheit auf Bug-Suche zu gehen. Sie fanden sogar einen Duping-Bug. Das erinnert an alte Zeiten: Kein Spiel ist so sehr mit Duping verbunden wie Diablo 2.

Das ist Duping: „Duping“ ist ein Begriff aus der MMO-Szene. Der wurde in den frühen 2000ern in MMOs wie Runescape oder Everquest geprägt. Aber kein Spiel ist so sehr mit „Duping“ verbunden wie Blizzards Klassiker, Diablo 2, aus dem Jahr 2000.

Im Prinzip läuft der Glitch immer gleich ab: Durch einen Trick, einen Crash oder ein Server-Lag wird das Spiel so getäuscht, dass ein Item dupliziert (gedupet) wird. Dadurch hat ein Spieler dann nicht nur einen „Stone of Jordan“ in der Truhe, sondern zwei.

Diese Dupe-Bugs werden, wenn sie auftauchen, in kürzester Zeit von vielen Nutzern verbreitet und missbraucht, was dazu führt, dass die „virtuelle Ökonomie“ in einem Spiel zusammenbricht oder ernsten Schaden erleidet. Es gibt dann so viele, herbeigecheatete Items oder so viel Gold, dass „ehrlich erworbene“ Items an Wert verlieren.

Die ehrlichen Fans erwarten vom Entwickler dann sofort zu reagieren, im schlimmsten Fall drohen “Roll-Backs”, dann werden alle Fortschritte gelöscht, die in einer bestimmten Zeitspanne erzielt wurde.

Spieler suchen gezielt solche Duping-Bugs, weil sie sich davon große Vorteil versprechen:

2003 wurde in Runescape ein Hut mehr als 2 Millionen Mal gedupet

In Diablo wurde das Item „Stone of Jordan“ so stark und oft dupliziert, dass es schon als inoffizielles Zahlungsmittel galt. Der Dupe-Bug konnte damals dadurch verursacht werden, dass man ein massives Server-Lag auslöste

Im MMORPG ESO wurde zum Release im April 2014 ein massiver Dupe-Exploit bekannt, der die Wirtschaft schädigte

Im MMO ARK Survival Evolved mussten die Entwickler 2017 neue Server rausbringen, weil die alten durch einen Exploit praktisch ruiniert waren

Diablo 2 nach 21 Jahren zum ersten Mal spielen – Warum ist es so faszinierend?

So ist es jetzt in Diablo 2: In der Alpha von Diablo 2 hat ein Spieler bereits einen Dupe-Bug gefunden, durch den ein Item dupliziert werden kann. Der Exploit war auch sehr einfach auszuführen, wie über reddit berichtet wird. Wieder hängt der Bug an der Truhe in Diablo 2.

Ein Spieler demonstriert den Bug in einem Video und man sieht, dass dort eine identische Axt in der Truhe vorhanden ist.

Was passiert jetzt mit dem Dupe-Bug? Der Bug wurde bereits an Blizzard gemeldet und man geht davon aus, dass dieser Explot gefixt wird.

Dupe-Bug erinnert Spieler ans echte Diablo 2

So wird das diskutiert: Generell wird der Dupe-Bug auf reddit nicht als gravierend gesehen:

Man gibt zu bedenken, dass der Bug lediglich in einer Alpha-Version von Diablo 2 Ressurected auftrat und Blizzard noch eine Menge Zeit hat, um solche Bugs zu fixen

Zum anderen scheint der Bug jetzt nur offline aufzutreten – das „offline“-Spiel oder das Spiel im „offenen Battle.net“ war bei Diablo 2 schon immer unsicher, da konnte eigentlich jeder immer cheaten. Man glaubt, das sei kein Bug, der im Battle.net funktionieren

Einige Spieler freuen sich sogar über den Bug. Das weckt in ihnen ein warmes Gefühl an „früher“. Ein Spieler sagt: „Dupes waren das, woran mich bei Diablo 2 am meisten erinnere. Das und der eine Tag, an dem ein ehrlicher Stone of Jordan für mich droppte.

Es sieht so aus, als wäre Diablo 2 Resurrected zumindest in diesem Punkt wirklich dicht am Original:

