Neues MMORPG New World zeigt Housing auf ungewöhnliche Art – “Das ist der süße Geruch von Verwesung”

Amazon Games Studios stellten die ersten Housing Inhalte für ihr eigenes MMORPG New World vor. In einem ulkigen Video begleiten wir ein junges Pärchen und deren Makler auf der Suche nach dem perfekten Haus. Wie das aussieht und was ihr damit machen könnt, zeigen wir von MeinMMO euch hier.

Was ist zu sehen? In einem an eine Reality-Show angelehnten Video zeigt uns Amazon die Housing Inhalte für New World. Es soll nicht bei einem Video bleiben, sondern unter dem Namen New World: Settling Down eine ganze Serie von Videos geben, die immer andere Aspekte des Housings vorstellen. Aus dem ersten Video entnehmen wir folgende Informationen:

Man wird Häuser in verschiedenen Städten und Gegenden der Welt kaufen können

Die Häuser werden leer gekauft. Dekoration und Möbelstücke können selbst hergestellt oder von anderen Spielern gekauft werden

Es wird ein Steuersystem geben, welche unter anderem die Siedlungen miteinbezieht

Ihr könnt auf euren Abenteuern Tiere finden, die ihr dann mit Einziehen lassen könnt

Euer Haus kann als Teleport-Punk für euch dienen und euch somit auch einen taktischen Vorteil bieten

Was gibt es zu sehen? Im neuen Video New World: Settling Down begleiten wir eine Ingame-Familie dabei ihr perfektes Haus zu finden. Dabei werden sie von einem Makler unterstützt der ihnen drei Häuser in verschiedenen Regionen vorführt.

Zur Auswahl stehen ein schickes Haus in der Stadt Everfall, eine eher bescheidene Hütte im Sumpf von Weaver’s Fen und ein eindrucksvolles Baumhaus in den Wäldern von Reekwater. Wir bekommen außerdem einige Plätze in den jeweiligen Orten gezeigt, so unter anderem den Markt von Weaver’s Den und die Taverne von Reekwater.

Der Makler versucht dabei die eher negativen Aspekte der Orte gut zu verkaufen. So erzählt er dem Ehepaar, dass “die Dryaden auch nur wirklich selten angreifen, und nur wenn man ihnen zu nah kommt” oder kommentiert den Geruch im Sumpf mit “das ist der Süße Geruch von Verwesung!”.

Der fiktive Ehemann James ist ein begnadeter Fischer, so bekommen wir auch einige der Angelplätze um die jeweiligen Orte herumgezeigt. Während seine Frau Elena eine Söldnerin ist, und immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Wir bekommen also auch einige der Monster zu sehen.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

New World setzt auf ulkige Marketing Kampagnen

Was macht New World so anders? Obwohl New World mit einer düsteren Atmosphäre punktet und bisher eher auf ernste Dark Fantasy setzte, ist das Video zur Vorstellung der Inhalte eher ulkig. Es ist nicht das erste Mal, dass New World auf solche Mittel setzt. Bereits ihre Rüstungssets stellten sie in einem Video in einer Art Modenschau vor. (via YouTube)

Dieser Stilbruch ist interessant, wenn man bedenkt, dass New World seit seiner Ankündigung als PvP fokussiertes Spiel sein gesamtes Spielkonzept überarbeitet hat. Es ist also nichts ungewohntes für die Fans von New World, dass sie etwas zu sehen bekommen, was nicht mit ihrer eigenen Vorstellung des Spiels zusammenpasst.

Dennoch werden die humorvollen Videos von der Community sehr gut aufgenommen und ernten nur wenig negative Kritik. Es ist also zu erwarten, dass die nächsten Folgen von New World: Settling Down ebenfalls gut aufgenommen werden, und wir die nächsten Inhaltsupdates ebenso in weniger ernsten Szenarios vorgestellt bekommen werden.

Warum funktioniert das? Wenn man über etwas lacht, bleibt es eher im Kopf als eine reine Information. Es gibt bereits hunderte Ankündigungstrailer von verschiedensten Spielen die in ihrer Struktur meist gleich bleiben. Amazon bringt angenehmen frischen Wind in die Videos und Punkten mit Humor statt Inhaltslisten.

Das ist allerdings keine grundlegend neue Idee. Wer an lustige Ankündigungsvideos denkt, wird wohl als Erstes an Devolver Digital denken. Der Publisher ist neben seinen Spielen für seine witzigen E3 Auftritte bekannt, die stets mit viel Humor zu nehmen sind.

New World soll noch 2021 erscheinen und wird nach der Verschiebung des ursprünglichen Releases ständig überarbeitet. Ein Update brachte erst 4 Neuerungen, auf die viele sehnsüchtig warteten.