2 neue MMORPGs haben ihr Release-Datum für 2021 verkündet

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Die Diskussion der Woche: In Retail-WoW gibt es eine langanhaltende Content-Dürre. Cortyn von MeinMMO ist der Meinung: WoW: Shadowlands hat verloren, egal was Blizzard nun macht .

Auch die Entwickler von Swords of Legends haben über den Release gesprochen. Hier ist die Rede von “ein paar Wochen nach der Beta 2”. Bless Unleashed wiederum verzögert seinen Release etwas. Mitte Juli sollen weitere Optimierungen abgeschlossen sein und der Release noch “im Sommer 2021” stattfinden ( via Steam ).

