Nach 5 Jahren bekommt das MMORPG Neverwinter jetzt eine neue Klasse

Jede der Klassen hat MMO-typisch ihre Eigenschaften und Einsatzfelder. So eignen sich Glaubenskleriker und Eidgebundene Paladine als Heiler, während der Beschützende Krieger eher als Solo-Klasse taugt. Welche Klasse am besten für welche Situation geeignet ist, könnt ihr bei uns nachlesen: Neverwinter – Welche ist die beste Klasse?

Wann gibt es mehr Infos? Ab dem 2. Juni wissen wir also, welche Klasse nun zu Neverwinter kommen wird. Laut dem Twitter-Post soll es dann über IGN (via Twitter.com/IGN ) Details zu der neuen Klasse geben.

Ihre Spezialitäten sind die Naturmagie, das Beschwören von allerlei Pets und die Verwandlung in große Monster. Druiden sind daher sehr vielseitigen und sind eine beliebte Klasse in D&D.

Was kann der Druide? Druiden sind eine der Standard-Klassen in D&D. In fast jedem Setting von Dungeons & Dragons kommen die Naturmagier vor.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to