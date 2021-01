Zeigt neues Neverwinter-Update, dass Spieler schuld am Verfall von MMORPGs sind?

Das MMORPG Neverwinter (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) hat ein umfangreiches Update bekommen, welches die Kämpfe überarbeitet. Das gefällt aber nicht jedem, was eine große Frage rund um MMORPGs allgemein aufgeworfen hat.

Was ist das für ein Update? Es sind umfangreiche Änderungen am Kampfsystem vorgenommen worden, welche sich auf die Skalierung der Spielerlevel in den einzelnen Abenteuergebieten, auf die Item-Level der Ausrüstung, das Mikromanagement und mehr auswirken. Dadurch soll Neverwinter besser verständlich und auch interessanter werden.

Neverwinter wird durch die jüngsten Neuerungen für Gruppen interessanter.

Neverwinter wird für Gruppen interessanter und fordernder

Was ist das Problem? Die Änderungen haben zu kontroversen Diskussionen geführt. Denn nicht jedem gefallen sie. Spieler MotelKhon fasst die Änderungen folgendermaßen zusammen (via reddit):

Früher spielte sich Neverwinter so:

Dungeon betreten

Max-Level-Typ rennt mit 150% Geschwindigkeits-Buff voraus, man selbst ist immer noch am Anfang und kann ihn nicht einholen

Max-Level-Kerl schaltet alle Gegner mit nur einem Treffer aus

Man schuftet vor sich hin und schließt sich gelegentlich der Gruppe an, um die harten Checkpoints zu erreichen, wobei man im Grunde nichts anderes tut.

Overworld-Inhalt war im Wesentlichen „Cookie-Klicker“ also „Klickt wie wild auf das Monster und es stirbt sofort“

Man loggt sich im Grunde nur ein, damit irgendein Max-Level-Kerl einen durch die täglichen Quests schleppt, und loggt sich dann aus

Mit dem Kampf-Update ist es nun anders:

Ihr müsst tatsächlich eure Rollen im Dungeon spielen

Kämpft gemeinsam oder sterbt allein

Die Mechanik spielt eine Rolle; aus dem Bereich des „Area of Effect“-Angriffs ausweichen, die Blocktaste benutzen…

Die Ausrüstung macht einen spürbaren Unterschied

Kämpfe fühlen sich direkter an, man muss tatsächlich über die Kampfstrategie nachdenken

Jetzt loggt man sich ein, um mit seinen Kumpels ein Koop-MMO zu spielen, in dem Kooperation tatsächlich eine Rolle spielt

Allerdings stimmt ihm hier nicht jeder zu:

Radian-Yam-1285 schreibt (via reddit): „Die Leute sind einfach sauer, dass sie hunderte, wenn nicht tausende von Stunden damit verbracht haben, ihre Charaktere so weit aufzubauen, dass sie höhere Level-Inhalte bewältigen können. Und dann kommt Cryptic einfach daher und führt eine Kampfüberarbeitung ein, welche die Spieler dazu zwingt, die Zeit und das Geld, das sie ausgegeben haben, noch einmal zu investieren, damit sie höhere Level-Inhalte machen können.“

shoziku stimmt zu (via reddit): „Das ist einfach das Problem. Sie nehmen immer wieder drastische Änderungen vor und jedes Mal investiert man Zeit, Arbeit oder Geld und alles wird generft oder entfernt.“

RikRakJones stimmt mit MotelKhon zwar überein, führt aber ein Problem auf (via reddit): „Ich stimme mit allem überein, was du gesagt hast, aber als langjähriger Neverwinter-Spieler ist das Problem nicht, dass die Inhalte „schwer“ sind oder dass der Content nicht mehr „Easy-One-Shot“ ist. Der Inhalt ist verdammt nah dran, unmöglich zu werden ohne eine Gruppe, denn die Entwickler WERBEN im Spiel für die Solo-Inhalte mit einem Begleiter.“

Alleine in Neverwinter unterwegs zu sein, ist seit dem Update keine gute Idee mehr.

Was bemängeln die Spieler also genau? Es geht darum, dass sich sehr viele Inhalte von Neverwinter bisher alleine meistern ließen und nicht gerade wenige Spieler das MMORPG auch so genießen. In den Tipps, die man bei den Ladebildschirmen sieht, ist sogar die Rede davon, dass man die Inhalte alleine mit einem Begleiter im Koop spielen kann. Und das ist seit der Überarbeitung des Kampf-Systems eben nicht mehr der Fall.

Wer Neverwinter solo mit Gefährte spielen möchte, der steht nun vor teilweise so gut wie unüberwindbaren Hindernissen. Es wird jetzt im Grunde eine Gruppe vorausgesetzt.

Das stört MotelKhon: Der Spieler versteht zwar die Kritik am Solo-Content, erklärt aber auch, dass seiner Meinung nach die Spieler das Problem bei der Entwicklung von MMORPGs darstellen. Er schreibt:

Ich dachte nur, dass es eine interessante Beobachtung der „modernen MMO-Spielerschaft“ ist und wie man sich um sie kümmern muss. Es scheint, dass sie nicht wirklich ein Spiel spielen wollen, sondern eher an einen Dopamin-Tropf gehängt werden möchten und das Spiel für sich selbst spielen lassen wollen, während die Zahlen in die Höhe schnellen. Und das gilt nicht nur für Neverwinter. Dieser Beitrag ist eine Beobachtung dessen, was der kleinste gemeinsame Nenner heutzutage ist.

MotelKhon geht es im Grunde darum, dass Neverwinter nun herausfordernder geworden ist und sich wieder mehr einem MMORPG nähert, da Gruppenspiel wichtiger geworden ist. Doch genau das scheinen einige Spieler nicht zu wollen. Sie beschweren sich darüber, dass sie den Content nicht mehr alleine machen können und fordern, dass die Änderungen zurückgenommen werden.

Daher fragt sich MotelKhon, ob es die Spieler mit ihren Vorstellungen und Spielweisen sind, die zum Verfall des gesamten Genres der MMORPGs beitragen.

Wie seht ihr das? Sind es die Spieler, die den Verfall von MMORPGs herbeiführen?

Habt ihr Lust, in das MMORPG Neverwinter einzusteigen? Wir verraten euch, wie gut das Online-Rollenspiel sieben Jahre nach Release ist.