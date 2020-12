MMORPG Neverwinter will neue Spieler – Bringt 5 große Änderungen

Neverwinter hat zwar eine treue Fangemeinde, schaut man sich die Spielerzahlen auf Steam laut Steamcharts der letzten Zeit an, dann ist zu erkennen, dass die Zahlen immer zwischen 3.000 und 4.000 gleichzeitigen Spielern hängen. Es gibt keinen wirklich längerfristigen Aufwärtstrend . Dazu müsste das MMORPG viele Neueinsteiger erreichen und das funktioniert nicht, wenn Spielsysteme so kompliziert sind, dass nur Veteranen sie verstehen. Daher sind solche Vereinfachungen wichtig für das MMORPG.

Warum kommen diese Änderungen? Schaut man sich die geplanten Updates an, dann ist zu erkennen, dass es sich um Vereinfachungen handelt, welche das MMORPG Neverwinter verständlicher machen sollen. Diese Änderungen richten sich also in erster Linie an Neueinsteiger oder Casual Gamer.

Was die Änderungen nicht mit sich bringen sollen, ist, die Spieler in der Individualisierung ihrer Charaktere und Builds einzuschränken.

Mit all den verschiedenen Optionen, was die Kombination aus Items und Stats angeht, fällt es Spielern schwer, die passende Ausrüstung zu finden. Das Mikromanagement soll vereinfacht werden.

Spieler sollten sich nicht mehr auf die Skalierung fokussieren müssen, indem sie ständig Anpassungen an ihrer Ausrüstung vornehmen. Skalierung sollte im Grunde übergangslos ablaufen. Die Gebiete passen sich dem Spielerlevel an, ohne, dass man etwas ändern muss.

