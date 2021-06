New World hat im Juni ein neues Update bekommen. Das brachte neben 1.209 behobenen Fehlern auch Neuerungen, auf die viele Spieler sehnsüchtig warten. Amazon hat zudem angedeutet, dass es sich dabei nicht um das letzte Update vor dem Start der Beta im Juli handelt.

Was sind die großen Neuerungen? Mit dem Update im Juni wurden folgende große Neuerungen gebracht:

Neue Optionen bei der Charaktererstellung, darunter neue Gesichter, Frisuren, Bärte, Augenfarben, Hautfarben, Narben und Tätowierungen

Die Verteilung der Erfahrungspunkte wurde angepasst, sodass der Level-Prozess nun länger dauert

Es wurden 50 neue Rüstungssets und 27 neue Schmuckstücke ins Spiel gebracht

Das Mitgliederlimit bei den Kompanien wurde von 50 auf 100 erhöht

Damit hat Amazon 4 Punkte überarbeitet, die viele Spieler nach dem Anspiel-Event im August 2020 kritisiert hatten. Vor allem neue Optionen bei der Charaktererstellung wurden lange gewünscht. Leider gibt es dazu noch keine Bilder.

Level-Fortschritt wird langsamer, soll sich gleichzeitig nach weniger Grind anfühlen

Was ändert sich am Level-Prozess? Mit dem Update im Mai wurden neue Möglichkeiten zum Sammeln von Erfahrungspunkten ins Spiel gebracht. Doch das führte laut Amazon dazu, dass die Spieler zu schnell gelevelt haben. Darum wurden einige Anpassungen vorgenommen:

Alle benötigten Erfahrungspunkte (EP) ab Stufe 7 wurden um 40 % erhöht

Die Breschen, riesige Events in der offenen Welt, geben 10 bis 20 % weniger EP. Sie tauchen außerdem seltener auf, damit die Spieler sie nicht permanent grinden müssen

PvP-Missionen geben 20 % weniger EP

Fraktionsmissionen geben insgesamt weniger EP, wurden allerdings so überarbeitet, dass sie jetzt Solo erledigt werden können

Gleichzeitig wurden jedoch die Erfahrungspunkte durch die Weltgeschichten (Lore-Zettel in der offenen Welt) und für das Finden von Orientierungspunkten erhöht. Das soll vor allem den Erkundungsdrang stärken.

Der Breschen der Verderbnis sind riesige Welt-Events, erscheinen jedoch künftig seltener.

Änderungen an der Tastenbelegung und dem UI

Was ändert sich an der Tastenbelegung? Amazon hat anscheinend erkannt, dass die meisten Spieler mit der Leertaste springen und mit SHIFT sprinten. Deshalb wurde die Tastenbelegung entsprechend angepasst. Zuvor war die Standard-Belegung exakt andersherum.

Anpassungen am UI: Neben den spielerischen Anpassungen wurde auch am UI von New World geschraubt:

Bei den Schadenszahlen ist nun ein Symbol sichtbar, um die Schadensart anzuzeigen

Zugefügte Statuseffekte werden nun mit einem Symbol und einem schwebenden Text mitgeteilt und direkt über der Lebenspunkteleiste von Feinden sichtbar angezeigt

Der Kompass wurde überarbeitet, sodass er nun Orientierungspunkte mit Namen und nur noch eine Entfernungsabgabe anzeigt

Tooltips wurden überarbeitet, damit sie weniger Platz im Bildschirm verbrauchen

Es wurden neue Optionen für Farbenblinde hinzugefügt

Außerdem gibt es einen neuen Charakterauswahlbildschirm. Dort seht ihr direkt die erstellten Charaktere, anstatt zuerst in die Weltenauswahl gehen zu müssen. Weiterhin gilt jedoch, dass ihr maximal zwei Charaktere pro Region (EU, NA etc.) und nur einen pro Welt haben könnt.

So sieht die neue Charakterauswahl aus (Bildquelle Amazon, auch im Original so klein).

Sind das die einzigen Neuerungen? Nein, Amazon hat wie gewohnt ausführliche Patch Notes veröffentlicht (via Amazon). Dort findet ihr etliche Anpassungen am Kampf, der Balance und weitere Kleinigkeiten, die wir in dieser News nicht erwähnt haben.

Außerdem gab es seit November 2020 in jedem Monat ein großes Alpha-Update, die unter anderem folgende Neuerungen brachten:

Insgesamt hat New World eine große Entwicklung in der Alpha durchgemacht. Vieles davon ging in Richtung Themepark-MMORPG. Wir haben es in dieser Kolumne zusammengefasst:

New World wird immer mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist gut so

Ist es das letzte Update vor der Beta? Am 20. Juli startet die geschlossene Beta zu New World. Daran können alle Vorbesteller und Spieler mit einem Beta-Key teilnehmen.

Zwar hat Amazon bereits angekündigt, dass bis dahin keine großen Features mehr veröffentlicht werden, allerdings trägt das aktuelle Update den Titel “Alpha-Update im Juni – Teil 1”. Das deutet darauf hin, dass noch mindestens ein Teil 2 erscheinen wird.

Was sagt ihr zu der Entwicklung von New World? Freut ihr euch auf den Start der Beta im Juli oder bleibt ihr skeptisch?