Im Rahmen eines Events konnte MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch das erste Dungeon von New World ausprobieren. Eigentlich war New World mal ein Spiel mit Fokus auf PvP und wollte auf komplett auf Instanzen und viele klassischen PvE-Inhalte verzichtet. Nun wurden recht kurzfristig die Dungeons angekündigt. Kann das wirklich funktionieren?

Was hat es mit den Dungeons auf sich? In einem großen Alpha-Update im März kündigte New World erstmal die Expeditionen an. Dabei handelt es sich um Instanzen, in denen 5 Spieler gemeinsam eine Geschichte erleben und gegen Bosse antreten können.

Inzwischen wurden sogar zwei weitere neue Dungeons angekündigt, die New World bekommen soll.

Was ist das Problem mit Dungeons? In einer ursprünglichen Version aus 2018 bot New World kaum PvE-Inhalte und fokussierte auf PvP-Kämpfe und sogar einige Surival-Elemente. Ende 2019 wurde dann überraschend das Konzept komplett überworfen und die Open-World mit PvE-Quests und Welt-Events in den Fokus gerückt.

Doch die PvE-Inhalte konnten beim ersten offenen Test im Sommer 2020 nicht überzeugen. Gerade die Quests bestanden aus stupiden Kill-Aufgaben, manchmal dadurch ergänzt, dass noch zusätzlich Materialien gesammelt werden mussten. Der Spriggan, ein Boss in einer instanziierten PvE-Arena, wurde noch im Test von ersten Gilden gelegt und schien keine große Herausforderung zu sein.

Entsprechend skeptisch war ich bei der Ankündigung der Dungeons:

Auf der einen Seite bin ich begeistert davon, dass New World immer mehr zu einem Themepark-MMORPG wird. PvE-Elemente sind für ein erfolgreiches MMO wichtig und zusätzlich wurden bereits neue PvP-Inhalte angekündigt.

Auf der anderen Seite kündigt New World knapp 5 Monate vor Release 3 Dungeons an, die es so bisher gar nicht gab. Ich hatte die Sorge, dass die Dungeons in einer Kurzschlussreaktion entstanden und nicht gut umgesetzt sind.

Doch nach dem Test bin ich ganz anderer Meinung. Besonders die Optik des Dungeons und die verschiedenen Mechaniken der Bosse haben mir imponiert und sorgen dafür, dass ich die Beta im Juli kaum erwarten kann.

Den kompletten Dungeon-Run könnt ihr euch in unserem Video auf YouTube anschauen:

Bosse überzeugen mit anspruchsvollen Mechaniken

Wie ist das erste Dungeon aufgebaut? Das Dungeon Amrhein-Ausgrabung richtet sich an Spieler der Stufe 25 und ist damit noch mitten im Level-Prozess betretbar. Es handelt sich dabei um eine düstere Art Mine, in der verschiedene Kreaturen ihr Unwesen treiben:

Zum einen trifft man auf die “Lost”, dabei handelt es sich um verlorene Seelen, die auf der Insel gestorben sind und in einer Welt zwischen den Lebenden und Toten gefangen sind.

Zum anderen trifft man auf “Ancient”, Wesen, die die Insel Aeternum schon tausende Jahre vor den Menschen bevölkert haben.

Innerhalb des Dungeons trifft man auf verschiedene Boss-Gegner und immer wieder auf Tagebucheinträge, die die Geschichte der Amrhein-Ausgrabung genauer beleuchten.

Die Amrhein-Ausgrabung ist ein sehr dunkler und geheimnisvoller Ort.

Im Test bin ich zusammen mit einem Mitarbeiter von Amazon und zwei Kollegen von der GameStar losgezogen. Die Absprache bestand daraus, dass der Mitarbeiter von Amazon den Heiler übernimmt und ich mich etwas defensiver gestalte und so in die Rolle des Tanks schlüpfe.

New World verzichtet auf Klassen und macht eure Spielweise abhängig von der Ausrüstung und den freigeschalteten Skill-Trees. Allerdings gibt es mit entsprechender Spezialisierung auch Konsequenzen. Wer eine schwere Rüstung trägt, büßt an Mobilität ein und kann deshalb nicht mehr so gut ausweichen. Ein Nachteil auch für Tanks.

Der Weg zum ersten Boss: In den ersten Minuten kämpfen wir vor allem gegen kleine Trash-Mobs und benehmen uns dabei wie ein wilder Hühnerhaufen. Das dynamische aber doch sehr taktische Kampfsystem braucht einiges an Übung. Etwa 70 % unserer Angriffe gehen ins Nichts und das Blocken der Animationen muss erstmal trainiert werden.

Doch schon hier entwickele ich eine Liebe zu dem Spiel, die auch schon im Sommer 2020 gespürt habe. So merke ich sofort, dass mein geringer Schaden oder der Verlust von Lebenspunkten meine Schuld sind und nicht etwa daran liegen, dass meine Ausrüstung nicht gut genug ist und ich mehr grinden müsste. Ich habe das Gefühl, dass mir “der Skill fehlt”, was in mir den Ansporn auslöst, sofort besser in dem MMO zu werden.

Ein weiteres Highlight auf dem Weg zum ersten Boss besteht aus einem Rätsel, das wir lösen müssen. Zuerst gilt es bestimmte Gegner zu besiegen und danach müssen wir Plattformen aktivieren, indem wir uns auf sie stellen. Ist das erledigt, taucht in einer kleinen Cutscene eine neue Brücke auf, die uns zum Boss führt.

Ein Rätsel um mysteriöse Plattformen mussten wir lösen, um die Brücke zu erzeugen.

Darum ist der erste Boss so cool: Der erste Boss ist einer der Geister und hat uns mit einigen Mechaniken eiskalt erwischt:

So kann er rosa AoE-Felder beschwören, aus denen man sich schleunigst rausbewegen sollte.

Zudem ruft er regelmäßig seine Geister-Armee, die von einer Seite des Kampfplatzes zur anderen rennt und uns dabei zu Boden wirft. Hier ist geschicktes Ausweichen gefragt.

Zu guter Letzt besitzt er einen starken Schlag, dem man unbedingt Ausweichen sollte und der sich nicht blocken lässt.

In dem Kampf sterben nach und nach Mitglieder unserer Gruppe, wobei wir uns sofort wiederbeleben und zurück in die Schlacht spurten können – nur eben vom Eingang des Dungeons aus. Solange mindestens ein Spieler am Leben ist, setzt sich der Boss also nicht zurück.

Beim Endboss funktioniert eine solche Mechanik im Übrigen nicht. Hier versperrt eine dicke Tür den Weg.

Aus diesem rosa Kreis sollte man schleunigst verschwinden.

Das bietet der Endboss: Nach einigen weiteren Trash-Mobs erreichen wir eine große Tür mit dem Endboss des Dungeons dahinter. Wir haben bis dahin etwa 40 Minuten für das Dungeon gebraucht.

Der Endboss heißt Simon Grey und ist ein riesiger Koloss in metallener Rüstung. Für den Tank ist es wichtig, ständig in Bewegung zu bleiben und den schwerfälligen, aber sehr gefährlichen Angriffen des Bosses auszuweichen.

Zudem hat der Koloss einige Diener um sich herum, die zuerst ausgeschaltet werden müssen. Im Laufe des Kampfes beschwört er die Adds gleich mehrfach nach, wodurch ihr überrannt werdet, wenn ihr sie nicht frühzeitig unter Kontrolle bekommt.

In unserem Durchgang haben wir es leider nicht geschafft, den Endboss zu besiegen, auch weil wir nur mit 4 statt 5 Spielern unterwegs waren. Allerdings habe ich bereits ein offizielles Video von Amazon gesehen, in dem der Boss bezwungen wurde. Der Kampf dauerte dabei rund 7 Minuten an.

Wer den Boss besiegt, bekommt man Ende persönlichen Loot bestehend aus Tränken und verschiedener Ausrüstung.

So sieht der Endboss Simon Grey aus.

Dungeon-Run macht Hoffnung auf gute PvE-Inhalte

Wie hat sich New World entwickelt? In den letzten Monaten wurden immer wieder Details zur Entwicklung von New World geteilt:

Das MMO hat im Vergleich zum Sommer 2020 gleich 4 neue Waffen bekommen

Die Quests sollen komplett überarbeitet und voll vertont worden sein

Es wurden zwei neue Endgame-Gebiete geöffnet

Angeln wurde als neue Fähigkeit ins Spiel gebracht

Für das PvP wurden ein neuer Spielmodus und Anreize für das Open-World-PvP geschaffen

Fast alle Systeme des MMOs – darunter Handwerk, die Kämpfe, Klassen-Balance, UI oder das Verhalten von Gegnern – wurden überarbeitet

Doch viel hat man davon noch nicht gesehen. Der aktuelle Alpha-Test steht noch unter NDA. Entsprechend schwierig war es einzuschätzen, ob das PvE in New World wirklich eine Zukunft hat.

Was beudetet das Dungeon fürs PvE? Erstmal viel Gutes. Denn Amazon hat mit der Amrhein-Ausgrabung gezeigt, dass sie Boss-Mechaniken und anspruchsvolle PvE-Kämpfe erzeugen können. Und dabei handelte es sich gerade Mal um einen Inhalt für Level 25. Auf Endgame-Dungeons bin ich nun richtig gespannt.

Allerdings ist auch diese Erfahrung erstmal mit Vorsicht zu genießen. Ein gutes Dungeon bedeutet nicht automatisch, dass die Quests und Events in der offenen Welt jetzt viel besser sind. Aber zumindest meine Hoffnung bezüglich New World und der PvE-Inhalte ist gerade größer als je zuvor.

New World ist jedoch nicht das einzige MMO, das 2021 erscheinen soll. Wir möchten in einer Umfrage wissen, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut: Auf welche neuen MMORPGs freut ihr euch 2021 am meisten?