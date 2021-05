Auf welche neuen MMORPGs freut ihr euch 2021 am meisten?

Erzählt uns gerne auch in den Kommentaren, auf welche MMORPGs ihr euch 2021 am meisten freut und warum gerade dieses Spiel für euch interessant ist!

Zusätzlich startet Ashes of Creation mit seinen ersten öffentlichen Alpha-Tests. Hier wird es also einiges an Gameplay zu sehen geben und möglicherweise nimmt sogar der ein oder andere von euch daran teil.

So war es in den letzten Jahren: Von 2018 bis 2020 gab es im Grunde kaum ein neues MMORPG. Die Highlights waren die Neuauflagen von WoW Classic und ArcheAge Unchained. Doch die waren eben nicht komplett neu.

Im Jahr 2021 wird es endlich wieder neue MMORPGs geben, die euch in ihren Bann ziehen können. Doch auf welches freut ihr euch am meisten?

Insert

You are going to send email to