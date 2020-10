Virtuverse ist ein neues MMORPG, das im 4. Quartal 2021 erscheinen soll. Bereits zuvor gab es einige Beta-Tests. Es wirbt mit vielen Freiheiten und der Möglichkeit echtes Geld zu verdienen. Wir von MeinMMO verraten, was dahintersteckt.

Was ist das für ein Spiel? Virtuverse soll ein Free2Play Science-Ficton-MMORPG werden, in dem ihr mit Schusswaffen und Ausrüstung eine offene Welt mit verschiedenen Planeten erkundet. Dabei bietet es einige interessante Aspekte, mit denen es sich von anderen Spielen abheben möchte:

Es gibt keine Klassen. Stattdessen bestimmen die Ausrüstung und die ausgewählten Fertigkeiten euren Spiel-Stil

Der Fokus liegt auf der Wirtschaft. Mit Ausnahme der Start-Items muss sämtliche Ausrüstung von Spielern hergestellt werden. Crafting spielt also eine wichtige Rolle

Es soll trotzdem eine lineare Story geben, mit Updates alle 3 Monate

Es soll Dungeons in unterschiedlichen Schwierigkeiten geben

Spieler sollen selbst Content erstellen können

Ihr sollt mit dem Spiel Geld verdienen können

Gerade die letzten beiden Punkte sind besonders auffällig, da sich Virtuverse damit von anderen Sandbox-MMORPGs unterscheidet. Wir erklären, wie das genau funktionieren soll.

Alles im Spiel hat einen Wert

Wie funktioniert das Geldverdienen? In Virtuverse soll man jeden Gegenstand handeln können, sogar die Munition für Waffen. Dabei kommt eine Ingame-Währung zum Einsatz.

Diese Währung kann jedoch komplett in Echtgeld umgetauscht werden und andersherum. Zudem sollen Spieler Dienstleistungen anbieten können, wie das Vermieten von Land, über die sie wiederum Geld von Spielern verdienen. Der Handel ist also komplett legal, anders als in RuneScape, wo einige Venezolaner sogar vom Goldfarmen abhängig sind.

Bei jedem Umtausch der Währungen behalten die Entwickler einen kleinen Teil, um damit Server-Kosten und die Weiterentwicklung des Spiels zu finanzieren. Zudem gibt es ein optionales Abo, welches wiederum Ingame-Währung und weitere Boni bringen soll.

Wie funktioniert eigener Content? Die Entwickler planen regelmäßig Wettbewerbe, an denen die Spieler teilnehmen und ihre Kreationen für das Spiel einreichen können.

Die Sieger der Wettbewerbe erhalten ihre Inhalte Ingame. Zudem erhalten sie jedes Mal, wenn dieser Gegenstand hergestellt wurde, eine kleine Belohnung.

Crafting und Angeln spielen eine wichtige Rolle in Virtuverse.

Wie kommt Virtuverse bisher an? Schon jetzt gab es einige Tests, in denen das neue MMORPG ausprobiert werden konnte. Dabei wurde vor allem die Grafik kritisiert, die vielen nicht modern und hübsch genug ist. Von einem Spiel in der Unreal Engine 4 erwarten viele etwas Besseres.

Auch der Punkt mit dem Echtgeld-Einsatz stößt auf ein geteiltes Echo. Doch schon seit Jahren gibt es Spiele wie Entropia Universe, die auf einem ähnlichen Prinzip basieren und beliebt sind:

Der Echtgeld-Handel ist für einige Spieler also ein Anreiz so ein MMORPG zu spielen.

Wie kann man das Spiel testen? Erst am 26. Oktober endete der letzte öffentliche Test. Ein neuer wurde bisher nicht angekündigt. Ihr könnt jedoch das Spiel via Patreon unterstützen. Für monatlich 14,50 Euro bekommt ihr Zugang zum Spiel außerhalb der öffentlichen Tests.

Virtuverse sieht derzeit so aus, als würde es eher eine Nische bedienen. Doch diese 8 MMORPGs zählen zu den interessantesten und aussichtsreichsten in Entwicklung.