Das erste große MMORPG 2021 hat einen Release, kommt bald zu uns

Bis zum Release von Phantasy Star Online 2: New Genesis müssen sich MMORPG-Fans also noch gedulden und mit den Spielen ausharren, die bereits auf dem Markt sind. Danach wird es jedoch mehr Auswahl geben, wenn alles kommt wie verpsrochen. Ab Juni nimmt das MMORPG-Jahr dann endlich Fahrt auf:

Im Moment sieht es 2021 im Bereich MMORPGs noch recht mager aus. Zwar wurde mit Swords of Legends Online ein neues Asia-MMORPG vorgestellt, das erscheint allerdings erst im Sommer und damit nach PSO 2: New Genesis.

PSO 2: New Genesis bietet im Vergleich zum Vorgänger eine große Open World, in der ihr eure Mitspieler treffen könnt sowie überarbeitete Klassen mit neuen Fähigkeiten. Außerdem wird es Welt-Events geben, für die ihr mit anderen Spielern zusammenarbeiten müsst sowie haufenweise Quests und einen großen Social Hub.

Der Vorgänger PSO 2 ist bereits recht beliebt und gehört zu den Spielen und läuft im Moment selbst auf schwachen Rechnern – und das komplett kostenlos. Der Nachfolger New Genesis erscheint für PC, Xbox One und Xbox Series X|S.

Was ist das für ein MMORPG? Phantasy Star Online 2: New Genesis ist ein Sequel zum beliebten MMORPG PSO 2. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Spiel allerdings mehr wie ein MMORPG werden .

Sega, die hinter dem neuen MMORPG Phantasy Star Online 2 : New Genesis stehen, haben in einem Livestream ein Release-Fenster für das kommende Spiel bekanntgegeben. PSO2: New Genesis erscheint bereits im Juni global.

