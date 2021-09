Die wichtigsten Features von New World in unter 3 Minuten erklärt

Wer sich in den letzten Wochen im Internet bewegt hat, konnte das vermutlich nicht tun, ohne dem Namen New World zu begegnen. Aber was hat es mit dem Spiel überhaupt auf sich? Die wichtigsten Features in 3 Minuten erklärt.

Was ist New World? Das Game ist ein MMORPG, also ein Online-Rollenspiel. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Schiffbrüchigen und erfahrt innerhalb der ersten Minute, dass auf der Insel Aeternum, auf die es euch verschlagen hat, einiges nicht stimmt.

Sehr bald schließt ihr euch einer der drei Fraktionen an, die auf der Insel vorherrschen und erledigt nicht nur Aufträge für sie, sondern steht ihr auch im Kampf um wichtige Territorien zur Seite. Zur Auswahl stehen dabei:

Die Marodeure – Eine Militärorganisation, die vor allem nach Ruhm und Ehre strebt. Sie sind sehr auf den Kampf bedacht und allzeit bereit handfest einzugreifen.

– Eine Militärorganisation, die vor allem nach Ruhm und Ehre strebt. Sie sind sehr auf den Kampf bedacht und allzeit bereit handfest einzugreifen. Das Syndikat – Besteht vorwiegend aus Magiern und Forschern, welche die Wissenschaft auf der Insel vorantreiben und das Unbekannte erforschen wollen.

– Besteht vorwiegend aus Magiern und Forschern, welche die Wissenschaft auf der Insel vorantreiben und das Unbekannte erforschen wollen. Das Bündnis – Ist ebenfalls eine militärische Gemeinschaft, die sich aber in ihren Grundwerten von den Marodeuren unterscheidet. Die Werte Glauben und Treue sind dem Bündnis am wichtigsten.

Einmal einer der drei Mächte beigetreten, schaltet ihr auch die Möglichkeit frei bestimmte Rüstungen zu ergattern, die exklusiv für die jeweilige Fraktion sind. Ihr solltet eure Wahl gut bedenken, denn ihr könnt sie nur alle 120 Tage wechseln.

Die drei Fraktionen spielen in New World eine wichtige Rolle

Im Gameplay ist für jeden was dabei

Was erwartet euch spielerisch? New World lässt euch das spielen, was ihr machen wollt. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten der Progression und bindet euch nicht an feste Klassen. Die Kern-Features von New World auf einen Blick:

PvE-Inhalte wie Events in der offenen Welt, Quests, Expeditionen und spannende Points of Interest, die euch stets gut belohnen

wie Events in der offenen Welt, Quests, Expeditionen und spannende Points of Interest, die euch stets gut belohnen PvP in verschiedenen Modi , wie dem Outpost-Rush, oder sogar in der offenen Welt. Hier bekämpfen sich die Fraktionen untereinander oder streiten sich sogar um die Kontrolle über ganze Landstriche. Das Open-World-PvP ist dabei optional und lässt sich für euch deaktivieren

, wie dem Outpost-Rush, oder sogar in der offenen Welt. Hier bekämpfen sich die Fraktionen untereinander oder streiten sich sogar um die Kontrolle über ganze Landstriche. Das Open-World-PvP ist dabei optional und lässt sich für euch deaktivieren Ein spannendes Housing-System , in welchem hunderte Dekorationen auf euch warten und jede Adresse verfügbar ist, da Häuser auch mehrfach bezogen werden können. Menschen, die an dem Haus vorbeilaufen, sehen dann immer nur das, mit der höchsten Punktzahl. Keine Lust auf Kämpfe? Kein Problem – lasst euer Haus das schönste sein

, in welchem hunderte Dekorationen auf euch warten und jede Adresse verfügbar ist, da Häuser auch mehrfach bezogen werden können. Menschen, die an dem Haus vorbeilaufen, sehen dann immer nur das, mit der höchsten Punktzahl. Keine Lust auf Kämpfe? Kein Problem – lasst euer Haus das schönste sein Ein ausgeklügeltes Berufs-System , dass euch nicht nur reich belohnt, sondern auch fordert. Es gibt zahlreiche Life-Skills wie Erntearbeit und Erz-Schürfen, die ihr verbessern könnt, um effizienter zu werden und somit auch bessere Ausrüstung herzustellen. Denn die besten Items in New World lassen sich selbst craften

, dass euch nicht nur reich belohnt, sondern auch fordert. Es gibt zahlreiche Life-Skills wie Erntearbeit und Erz-Schürfen, die ihr verbessern könnt, um effizienter zu werden und somit auch bessere Ausrüstung herzustellen. Denn die besten Items in New World lassen sich selbst craften Die Gilden oder Organisationen , wie sie in New World heißen, gehören immer auch einer Fraktion an. Als Gildenleiter könnt ihr sogar Gouverneur einer Siedlung werden und unter anderem darüber entscheiden, was dort gebaut wird und wie hoch die Steuern ausfallen

, wie sie in New World heißen, gehören immer auch einer Fraktion an. Als Gildenleiter könnt ihr sogar Gouverneur einer Siedlung werden und unter anderem darüber entscheiden, was dort gebaut wird und wie hoch die Steuern ausfallen 11 Waffen und 3 verschiedene Rüstungskategorien, die ein Klassensystem ohne die Bindung an feste Klassen zulassen. Kämpft ihr mit einer Waffe, werdet ihr besser mit ihr und schaltet mehr Skills frei. Theoretisch könnt ihr also alle „Klassen“ auf einem Charakter kombinieren

Und wenn ihr einmal keine Lust auf etwas davon habt, könnt ihr euch einfach an seinen See setzen und Angeln oder mit Freunden Schere, Stein, Papier spielen.

Auch zum Angeln ist in New World immer Zeit

Eine malerische Open-World

Was erwartet euch in der Welt? New World setzt stark auf euren Erkundungsdrang und belohnt diesen in der Regel stark. Was erst einmal komisch klingt, ist aber sehr hilfreich, um genau das zu befeuern – es gibt nämlich keine Mini-Map in New World.

Ihr habt am oberen Bildschirmrand nur einen Kompass, der euch nah gelegene, interessante Orte anzeigt. Dort gibt es nicht nur immer was zu holen, sondern auch häufig mehr Hintergrundwissen über die Insel Aeternum und ihre Bewohner.

Neben einer rauen und gefährlichen Insel erwarten euch aber auch belebte Städte, Forts und Siedlungen, die in New World als Quest-Hub funktionieren und euch zuverlässig mit Aufgaben ausstatten.

Es ist also schlichtweg egal, ob ihr lieber für euch spielt, gemeinsam mit anderen oder ein Mix aus beidem. Ob ihr gerne im PvE oder PvP unterwegs seid, oder euch nichts davon interessiert und ihr nur ein reicher Händler und Gouverneur sein wollt – New World bietet für jeden von euch etwas.

Wenn ihr jetzt schon ganz heiß auf das neue MMORPG geworden seid, gibt es hier alle Informationen zu Preisen, Editionen und Händlern.