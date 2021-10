Die Deutschen lieben das neue MMO New World – Amazon hat das total unterschätzt

Das neue MMO New World auf Steam weltweit erfolgreich. Aber nirgendwo ist das Interesse so groß wie in Deutschland. New World hat diesen Andrang unterschätzt, daher kommt es zu so langen Warteschlangen in Europa.

So verteilt sich das weltweite Interesse an New World: Anhand der Daten von Google Trends kann man erkennen, wie sich das Interesse an einem Thema weltweit verteilt.

Google verbucht dabei alle Suchanfragen, die zum Thema “New World” weltweit kommen und zeichnet eine Karte, in welchen Ländern das Interesse am Spiel am höchsten ist.

An den Daten sehen wir:

New World ist vor allem ein Spiel für Deutsche, Österreicher und Skandinavier.

In Deutschland ist das Interesse an New World 3-mal höher als in den USA und 4-mal höher als in Großbritannien.

Gerade in Südamerika, wo es eigene Server gibt, spielt New World in Relation zu Europa kaum eine Rolle.

Das Interesse an New World ist in Deutschland, Skandinavien und Österreich am größten. Quelle: Google Trends

Deutsche stehen offenbar auf westliche Action-MMORPGs

Ist das bei MMOs so üblich? Nein, das hängt von Spiel zu Spiel ab. Deutsche lieben eine bestimmte Art von westlichem Action-MMORPG:

An World of Warcraft ist das Interesse in Südkorea und Kuba am höchsten. In Deutschland ist WoW nur etwa halb so gefragt wie dort.

Final Fantasy XIV ist in Japan 3-mal beliebter als in den USA und 7-mal beliebter als in Deutschland.

Nach Black Desert sucht man in Südkorea in Relation zu Deutschland 8-mal häufiger.

Aber die Spiele The Elder Scrolls Online und Guild Wars 2 sind in Deutschland hoch beliebt. Hier rangiert Deutschland jeweils in den Top 5 und ist dicht an den jeweiligen Spitzenreitern dran.

Die 6 größten MMORPGs in Deutschland – laut Google

In Europa hingen fast 400.000 Spieler in der Warteschlange

Hat Amazon mit diesem Ansturm in Deutschland gerechnet? Nein, offenbar hat Amazon das Interesse an New World gerade in Europa und in Deutschland unterschätzt.

New World begann mit einer Handvoll Server, die für deutschsprachige Spieler empfohlen wurden.

Die Zahl wurde dann aber rasch gesteigert, mittlerweile sind es 45 Server, die für deutsche Spieler in New World vorgesehen sind.

Wenn man die Daten einer inoffiziellen Seite zu Warteschlangen und Spielerzahlen bei New World durchschaut, sieht man, dass der Spieler-Andrang auf dem europäischen Datenzentrum in Frankfurt am weitaus höchsten war.

Nur Europäer hatten diese krassen Wartezeiten in den Schlangen: In der Spitze standen in Europa fast 400.000 Spieler in der Schlange.

Die Anzahl der benötigten Server für die Regionen US-West und Südamerika hat Amazon offenbar gut eingeschätzt. Bei US-Ost hat man ungefähr getroffen. Nur bei den Server-Zahlen in Europa und Australien hat sich Amazon offenbar grob verschätzt.

Die schwarze Linie zeigt die Anzahl der Spieler in der Warteschlange in Europa. Quelle: newworldstatus.com

Amazon hatte daher in Europa die größten Probleme, die Länge der Warteschlange zu drücken. Während in anderen Regionen die Warteschlangen rasch abflachten, hat nur Europa noch derart große Probleme.

Einzig die Server im Osten der USA haben außer uns in den letzten Tagen noch verhältnismäßig lange Warteschlangen.

Amazon unternimmt mittlerweile alles, um die Warteschlangen zu verkürzen:

New World sperrt 43 der 45 deutschen Server für neue Spieler