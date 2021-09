New World: So findet ihr Eisenerz

New World feierte frisch seinen Release, doch hat seitdem stark mit Warteschlangen zu kämpfen. Wir begleiten den Release und auch die kommenden Tage in unserem Live-Ticker:

Wo findet man Eisenerz? Eisenerz könnt ihr aus Eisenerzadern gewinnen. Die findet ihr grundsätzlich in dem Gebietstyp “Hochland” und es gibt sie in verschiedenen Größen, sodass ihr zwischen 15 und 50 Eisenerz daraus gewinnen könnt.

Insert

You are going to send email to