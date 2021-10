Doch schon kleine Taschen kosten deutlich über 500 Taler. Taschen in der Größenordnung der Quest liegen bei teilweise bis zu 2.000 Talern. Ihr könnt hier also richtig Geld sparen.

Was ist eure Aufgabe? Ihr müsst 8 Ebenholzschuppen sammeln. Dazu müsst ihr nur Alligatoren in dem von der Quest markierten Gebiet besiegen.

Was ist das für eine Quest? Die Quest trägt den Namen “Ebenmaß-Alligatoren” und ihr könnt sie beim NPC Bartram Hopkins annehmen. Der steht in der Siedlung von Ebenmaß.

In New World kommt das eigene Inventar schnell an seine Grenzen. Umso wichtiger sind Taschen, die eure Traglast erhöhen. Wir von MeinMMO stellen euch eine kurze Quest vor, über die ihr kostenlos an eine große und nützliche Tasche kommen könnt.

