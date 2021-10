Alle Guides zu New World findet ihr in unserer Übersicht:

Warum ist das Waffenlevel so wichtig? Je höher das Level eurer Waffe, desto mehr Fähigkeitspunkte stehen euch zur Verfügung. Mit der maximalen Stufe von 20, könnt ihr 19 Punkte in die Skillbäume versenken und zwischen mehreren guten aktiven und passiven Skills wählen. Hier findet ihr einige gute PvE-Builds.

Warum ist das Charakterlevel so wichtig? Mit jedem Level Up (ab Level 40) erhaltet ihr 3 oder 4 Attributspunkte, die ihr beliebig verteilen dürft und die somit euren Charakter stärken. Außerdem erhaltet ihr pro Level mehr Basis-Leben.

In dem MMORPG New World spielen Charakter- und Waffenlevel eine große Rolle. Je höher diese sind, desto besser meistert ihr die Herausforderungen. Sowohl im PvE, als auch im PvP. Es gibt aber verschiedene Wege diese zu erhöhen. MeinMMO zeigt euch einen der besten Spots in ganz Aeternum .

