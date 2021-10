Der Streamer DrLupo hatte die Chance mit einem Entwickler von New World zu sprechen und sich das Loot-System erklären zu lassen. Dort wird genau erklärt, wie ihr Items bekommt und wieso der Loot manchmal so schwankt.

Wie funktioniert Loot? Beim Looten setzt New World auf ein besonderes System. Denn jeder Rüstungsslot und jeder Waffenslot merkt sich, wie gut euer vorheriger Loot war und auf dieser Basis habt ihr eine Chance auf bessere Ausrüstung.

Der Entwickler erklärt das System an folgendem Beispiel:

Wenn ihr einen Gegner auf Stufe 62 habt, der euch ein Schwert mit dem Rüstwert 510 fallenlässt, dann weiß der Waffenslot von nun an, dass euer maximaler Rüstwert dort Stufe 510 ist. Für andere Slots gibt es jedoch einen anderen maximalen Rüstwert, eben je nach Drops.

Dafür müsst ihr die Waffe oder Rüstung jedoch nicht anlegen oder tragen. Das System merkt sich den Wert trotzdem.

Von nun an habt ihr eine geringe Chance auf einen Gegenstand mit einem höheren Rüstwert. Wann immer ihr jedoch einen schwächeren Gegenstand als Stufe 510 bekommt, steigt eure Chance auf einen Gegenstand mit höherem Rüstwert.

Allerdings gibt es ein Cap bei den Monstern. Gegner der Stufe 61 können maximal Ausrüstung bis zum Rüstwert X fallen lassen, Gegner der Stufe 62 bis zum Wert Y.

Benannte Gegner (Elite-Gegner und Bosse) haben immer eine höhere Chance auf stärkere Ausrüstung.

Was bedeutet das konkret? Ihr könnt euren Rüstwert mit der Zeit “gezielt” leveln und habt irgendwann eine garantierte Chance auf bessere Ausrüstung. Allerdings hat das System auch einen Nachteil.

Kauft ihr euch früh gute Ausrüstung im Handelsposten oder beim Fraktionshändler, dann hat dies KEINEN Einfluss auf den Item-Slot. Wenn ihr also eine Waffe mit dem Rüstwert 510 besitzt, bisher aber nur Waffen mit dem Wert 300 gedroppt bekommen hat, müsst ihr den Rüstwert erstmal “aufleveln”, bis ihr bessere Ausrüstung bekommt.

Wer also nur über Crafting und Stadtquests levelt und kaum Feinde besiegt, hat einen schwächeren Loot-Pool als derjenige, der ständig Mobs und Dungeons grindet.

Wir haben euch das Video mit den Aussagen der Entwickler eingebunden:

Legendäre Ausrüstung gibt es auch über Drops

Welchen Einfluss hat das System auf legendäre Gegenstände? Wer die stärkste Ausrüstung in New World haben möchte, wird über kurz oder lang an legendärer Ausrüstung arbeiten. Auch hier spielt das Wissen um das Loot-System nun eine wichtige Rolle.

Die 133 legendären Waffen bekommt ihr über verschiedene Wege, etwa Crafting oder Quests. Doch viele von ihnen können auch als Drop von Mobs oder über Kisten bekommen werden.

Wer also die Chance auf eine legendäre Ausrüstung durch einen Drop erhöhen möchte, muss bereits einen hohen gedroppten Rüstwert haben. Hier scheint das Farmen von Gegnern auf hohem Level und von Bossen am effektivsten zu sein.

Was hat der Entwickler sonst verraten? In dem Video zeigt DrLupo auch eine Aussage zum Azoth-Stab. Die Stufe 5 davon soll mit dem nächsten Patch gefixt werden.

Was sagt ihr zum Loot-System in New World? Findet ihr den Ansatz interessant? Oder seht ihr ein Problem darin, vor allem wenn ihr euch bessere Ausrüstung einkauft?