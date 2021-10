Waffen stehen in jedem klassischen MMO und auch bei New World bei dem Charakteraufbau immer im Fokus. Um neue Fertigkeiten zu erlernen, müsst ihr nämlich hier eure Waffen leveln. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Artikel, was ihr alles beachten müsst und vor allem wo ihr schnell die Level aufsteigen lassen könnt.

Welche Waffen gibt es im Moment in New World? Das Spiel bietet im Moment 11 Waffen an, die ausgerüstet werden können, wobei schon 8 weitere Waffen im Datamining gefunden wurden. Diese sind in 4 Kategorien unterteilt. Hier ein kurzer Überblick der Waffen.

Einhänder Schwert und Schild Rapier Beil

Zweihandwaffen Speer Streitaxt Kriegshammer

Fernkampfwaffen Bogen Muskete

Magie Feuerstab Lebensstab Eisstulpen



Wir verraten euch in diesem Guide, warum das Leveln von Waffen so wichtig ist und wie und vor allem wo ihr die Waffen am schnellsten leveln könnt. Alle diese Tipps findet ihr auch in diesem YouTube-Video, das MeinMMO-Autor Phuc-Thi Nguyen erstellt hat:

Das Waffenlevel ist wichtig

Warum müssen Waffen gelevelt werden? In anderen klassischen MMOs erhaltet ihr je nach Klasse, Charakter und dessen Level neue Fertigkeiten. New World hat sich hier ein anderes Konzept ausgedacht, und zwar, dass die Waffen die Skills mit sich bringen.

Jede Waffe hat 2 Pfade mit 3 aktiven und über 15 passiven Skills. Somit kommt ihr auf über 35 verschiedene Talente! Um diese nun freizuschalten, müsst ihr eure Waffen leveln, denn pro Aufstieg könnt ihr einen weiteren Talentpunkt verteilen.

Wodurch werden Waffen hochgestuft? Es gibt zwei Wege im Spiel, eure Waffen im Level aufsteigen zu lassen:

Monster besiegen Packt einfach eure bevorzugte Waffe raus und besiegt Gegner in ganz Aeternum. Jedes Monster gibt eurer Waffe, je nach deren Level, Erfahrungspunkte. Wenn ihr beide Waffen während des Kampfes benutzt wird die Erfahrung aufgeteilt. Hinweis: Je mehr Spieler am Kampf beteiligt waren, desto weniger Erfahrung bekommt ihr. Manchmal ist es effektiver, alleine oder in einer kleineren Gruppe herumzulaufen.

Mit PvP Waffen leveln New World bietet Open World PvP an, in dem ihr in einer Fraktion gegen eine andere feindliche Fraktion auf der Karte kämpfen könnt. Sobald ihr an einem Playerkill beteiligt seid, erhaltet ihr auch hier Erfahrung. Leider könnt ihr nicht immer kontrollieren, wann Spieler Lust auf PvP haben. Seht das ganze also ein wenig wie ein Bonusfaktor an, wenn es um das Hochziehen eurer Waffen geht.



Auch das Charakterlevel spielt in PvE eine große Rolle

Warum ihr das Charakterlevel beachten müsst: Wichtig ist zu wissen, dass die erhaltene Erfahrung bei dem Besiegen von Monstern, von eurem Charakterlevel abhängt.

Sobald nämlich der Unterschied, zwischen der Stufe des Monsters und eurer Charakterstufe zu groß wird, erhaltet ihr deutlich weniger Erfahrungspunkte, sofern der Gegner niedriger eingestuft ist.

5 Level Unterschied – Als Beispiel: Monster = Level 20, Charakter = Level 25 Kein Exp Verlust, tobt euch aus

6-10 Level Unterschied- Als Beispiel: Monster = Level 20, Charakter = Level 30 Minimaler Exp verlust von bis zu 10 %, je näher ihr zur 10 rückt

11-19 Level Unterschied – Als Beispiel: Monster = Level 20, Charakter = Level 37 Exp Verlust von bis zu 30 %, je näher ihr zu 19 rückt

ab 20+ Level Unterschied- Als Beispiel: Monster = Level 20, Charakter = Level 40 Exp Verlust von 85 %. Spätestens hier solltet ihr euch ein neues Gebiet suchen



Andersherum, wenn die Monster viel stärker sind und ein höheres Level besitzen, bekommt ihr keinen Bonus für das Besiegen der Monster.

Orte an denen ihr schnell an Waffenerfahrung kommt

Welche Orte sind profitabel? Prinzipiell ist jeder Bereich vorteilhaft, wenn eine hohe Masse an Monstern an einer Stelle aufzufinden ist. Quantität über Qualität ist das Motto, und hier solltet ihr euch Plätze aussuchen, in denen Monster schnell respawnen oder einfach so viele anwesend sind, sodass ihr durchgehend etwas zu tun habt.

Neben diesen Orten existieren in New World auch noch Elitezonen, die stärkere Gegner spawnen lassen und hauptsächlich in einer Gruppe gespielt werden sollten. Diese sind extrem stark, geben aber auch deutlich mehr Waffenerfahrung.

Wir von MeinMMO zeigen euch einige besonders lohnenswerte Gebiete. Für eine bessere Übersicht spalten wir die Anzeige in „Solo-Gebiete“ (Diese Gebiete können auch allein gefarmt werden) und „Elite-Gebiete“ (In Gruppen empfehlenswert).

Solo-Gebiete:

Arktur – in Immerfall Monster-Stufe 9 bis Charakterlevel 12 empfehlenswert Viele Monster auf einem Fleck, aber Achtung – überschätzt euch nicht, ihr habt noch ein niedriges Level. Da dies mitunter einer der beliebtesten Orte am Anfang ist, müsst ihr auch mit anderen Spielern rechnen



Arktur östlich von Siedlung Immerfall

Singvogelbergwerk – in Immerfall Monster-Stufe 15 Bis Charakterlevel 30 empfehlenswert Hier gibt es jede Menge Monster. Ihr könnt sogar 5-10 Monster auf einmal ziehen und sie mit AOE-Attacken platt machen.



Singvogel Mine Nördlich von Immerfall

Amrhein Tempel + Zerstörter Obelisk – in Immerfall+Windkreis Monster-Stufe 20-24 Bis Charakterlevel 39 empfehlenswert Einer der BESTEN Orte um frühzeitig eure Waffen zu leveln. Hier gibt es Skelette wohin das Auge reicht. Zudem sind diese langsam und daher einfacher zu bewältigen. Scheut euch nicht, mal mehr als 10 auf einmal zu konfrontieren!



Amrhein Tempel + Zerstörter Obelisk nördlich von Windkreis / Südlich von Immerfall

Reidas Höhle + Corlews Bergwerk – in Lichtholz Monster-Stufe 32-34 Bis Charakterlevel 50 empfehlenswert Auch hier jede Menge einzelne Monster, die relativ schnell besiegt werden können. Hier spawnen jedoch einige Fernkämpfer die etwas nerviger sein können



Reidas Höhle + Corlew Bergwerk westlich des Lichtholz Dorfes

Elite Gebiete, für Gruppe sehr empfehlenswert:

Totengrotte – in Königsfels Monster-Stufe 25 Empfehlenswert bis Charakterlevel 44 Eine der besten Höhlen, um in einer Gruppe wirklich schnell eure Waffen hochzustufen. Nebenbei gibt es super guten Loot + Kisten, um Materialien zu sammeln. Schnappt euch paar Freunde und macht die Gegend unsicher! Kleiner Tipp: Vermeidet diesen Ort nachts.



Elite-Zone Totengrube südlich von Königsfels oder Westlich von Entermesserriff

Lichtholz-Insel – in Lichtholz Monster-Stufe 35 Empfehlenswert bis Charakterlevel 50 Hier findet ihr fiese Gegner, die euch vllt das Leben schwer machen, aber es lohnt sich als Alternative zur Totengrotte.



Elite-Zone Lichtholz-Insel südlich von Lichtholt Dorf

Periheim – in Webermoor Monster-Stufe 40 Empfehlenswert bis Charakterlevel 55 Ein klein wenig zugebaut und auch die Monsterdichte ist niedriger als in den anderen „Elite-Gebieten“. Aber immer noch in einer Gruppe ein sehr effektiver Ort, wenn es um Waffen-Experience geht.



Elite-Zone Periheim westlich von Webermoor

Eridamus – in Unstete Küste Monster-Stufe 46 Empfehlenswert bis Charakterlevel 60 Das Gleiche Prinzip, wie vorher auch. Gruppe suchen – in das Gebiet laufen – Monster kloppen – Erfahrung und Loot sammeln.



Elite-Zone Eridamus Nordöstlich von Unstete Küste Dorf

Und was ist mit Gebieten, die stärkere Monster beherbergen? Es gibt auch noch weitere „Elite-Gebiete“, jedoch sind diese nicht für das Waffenleveln ausgelegt. Da die Monster dort wieder um einiges stärker sind, braucht ihr einfach zu viel Zeit, um eine Gruppe zu besiegen. Für Waffen steht Quantität eben vor Qualität, zumindest in New World.

An welchen Orten levelt ihr eure Waffen? Gibt es Plätze, die nur ihr kennt und mit uns teilen wollt? Wir freuen uns wie immer auf eure Ideen, Geheimnisse und Inspirationen. Schreibt es uns in die Kommentare!



