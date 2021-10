New World macht einige Dinge anders als klassische MMORPGs. So liegt der Fokus viel stärker auf dem Crafting und dem Sammeln von Materialien. Dabei passiert es immer wieder, dass das Inventar überquillt und man dadurch langsamer durch die Welt läuft. Wir verraten, wie ihr euer Inventar besser managen und Items verkaufen könnt.

Kann man Items einfach verkaufen? Jein. In New World gibt es keine klassischen Händler, die euch eure Items für ein paar Taler abkaufen. Das ist für MMORPGs sehr ungewöhnlich.

Allerdings gibt es alternative Möglichkeiten zum Verkauf:

Ihr könnt die Items im Handelsposten an andere Spieler verkaufen. Das kostet jedoch eine Handelsgebühr.

Ihr könnt direkt vor Ort mit anderen Spielern handeln. Dafür müsst ihr jedoch andere Spieler vor Ort haben.

Wer seine Items nicht direkt verkaufen kann oder möchte, hat zudem noch zwei weitere Alternativen:

In Siedlungen könnt ihr eure Materialien einlagern und dann später erneut darauf zugreifen. Beachtet aber, dass jedes Lager an die entsprechende Siedlung gebunden ist.

Ihr könnt die Items einfach aus dem Inventar ziehen und fallenlassen. Auch dann belasten sie nicht mehr euer Inventar-Gewicht, liegen jedoch für jeden Aufhebbar in der Welt herum.

Wer nicht ständig zurück in eine Siedlung laufen möchte, weil er seine 200 Gewicht voll hat, hat noch eine weitere Alternative. Denn ihr schaltet im Laufe eurer Spielzeit Taschenplätze frei. Und die wiederum erhöhen euer Inventar-Gewicht.

Ein überlastetes Inventar hat wohl schon jeder Spieler in New World schon erlebt.

Nutzt Taschen, um so mehr Material sammeln zu können

Wie stellt man eine Tasche her? Taschen gibt es in 4 verschiedenen Stufen und sie lassen sich als Rüstungsschmied in der Kleidermacherei herstellen:

Tasche Skill Material Gewicht Raues Leder 0 45 Raues Leder, 25 Leinen,

10 Eisenbarren, Geringe Rune des Haltens +100 Grobes Leder 50 45 Grobes Leder, 25 Satin,

10 Eisenbarren, Große Rune des Haltens +150 Schlichtleder 100 45 Schlichtleder, 25 Leinen,

10 Eisenbarren, Größere Rune des Haltens +225 Behandeltes leder 150 45 Behandeltes Leder, 25 Leinen,

10 Eisenbarren, Grandiose Rune des Haltens +300

Die Rune des Haltens bekommt ihr bei eurem Fraktionshändler oder aber ihr kauft sie im Handelsposten.

Ihr könnt bei der Herstellung außerdem besondere Rohstoffe hinzufügen. Die bringen Bonus-Effekte wie etwa, dass Holz oder Leder weniger Gewicht in eurem Inventar erzeugen.

Wie viele Taschenplätze gibt es? Auf den Stufen 10, 30 und 45 schaltet ihr jeweils eine weitere Tasche frei. Theoretisch könnt ihr also euer Gewicht von 200 mit den 3 großen Taschen auf 1.100 erhöhen.

Was kann man noch für mehr Lagerplatz tun? Wer zusätzlichen Stauraum braucht, kann sich ein Haus kaufen und dort in Truhen lagern. Außerdem bekommt ihr regelmäßig Gebiets-Ruf. Dort könnt ihr die Zahl der Lagerplätze in der Siedlung des jeweiligen Gebiets erhöhen.

