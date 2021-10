Wer in New World (Steam) der Hauptquest folgt, stolpert etwa zwischen Level 16 und 18 über den Auftrag „Die Schwäche des Egos“. Diese Quest ist extrem nervig und darum geben wir von MeinMMO Tipps, wie ihr sie am einfachsten bewältigen könnt.

Was ist das für eine Quest? “Die Schwäche des Egos” ist Teil der Haupthandlung und für Spieler der Stufe 18 ausgelegt. Allerdings kann man sie bereits früher annehmen und theoretisch auch schon mit geringerem Level lösen.

Im Grunde klingt die Quest relativ simpel. Ihr müsst dafür nur bestimmte Materialien finden:

3x Wasser

3x den Pilz Blütenkappe

3x die Pflanze Flusskresse-Strunk

Doch genau das ist nicht so einfach, wie es auf dem Papier klingt.

Das ist die nervige Quest

Hoher Wert bei Erntearbeit für Quest notwendig

Was macht die Quest so nervig? Das Wasser ist logischerweise kein Problem. Doch das Sammeln der Pflanzen ist extrem nervig.

Zum einen benötigt ihr für die beiden Pflanzen die Erntearbeit auf Rang 30. Das setzt schon voraus, dass ihr durch die Welt lauft und versucht Kräuter, Hanf oder Beeren zu finden. Denn alle anderen Pflanzen erfordern schon den Rang 30 oder höher. Und diese Pflanzen werden grad von dutzenden von Spielern gesucht.

Zum anderen sind die beiden speziellen Pflanzen Blütenkappe und Flusskresse recht rar gesät. Derzeit halten so viele Spieler nach den Pflanzen Ausschau, dass diese auf vollen Servern kaum zu finden sind. Wer sich zudem im falschen Gebiet aufhält, wird die Blütenkappe gar nicht finden können.

So ging es dem Autor bei der Quest: Mich selbst hat die Quest rund eine Stunde sammeln gekostet und vor allem für viele zerknirschte Momente gesorgt. Denn immer wieder kam ein anderer Spieler vorbei und hat mir im letzten Moment die Pflanzen geklaut. Ohne eine externe Map wäre ich wahrscheinlich an der Aufgabe verzweifelt.

Warum ist die Quest so wichtig? Über die Hauptgeschichte kommt ihr auch etwa mit Level 18 an den Azoth-Stab. Mit dem könnt ihr eine Bresche der Verderbtheit versiegeln, was später wichtig für die Welt-Events wird.

Ihr solltet die Quest also unbedingt erledigen.

Die Quest „Die Schwäche des Egos“ braucht viel Geduld

So löst ihr die Quest: Zuerst müsst ihr euch darum kümmern, dass ihr euren Rang in Erntearbeit verbessert und das könnt ihr bereits, bevor ihr die Quest überhaupt angenommen habt.

In der Theorie geht das am einfachsten im Gebiet Windkreis bei dem Schnellreise-Punkt, zu dem euch auch die Hauptgeschichte automatisch führt. Dort wachsen haufenweise Hanf-Pflanzen und wenn ihr alle im Umkreis erntet, habt ihr blitzschnell den Rang erreicht.

In der Praxis jedoch versuchen dutzende Spieler genau das gleiche wie ihr und das Hanf in dem Gebiet ist extrem umkämpft.

Wir empfehlen euch deshalb die Hanfpflanzen rund um die Stadt Erstes Licht und das dazugehörig Fort zu ernten. Hier kommt ihr kurz vor der Quest „Die Schwäche des Egos“ sowieso vorbei. Zweimal alle Pflanzen geerntet und ihr habt einen nervigen Aspekt erledigt.

Hier findet ihr Hanf-Pflanzen bei der Stadt Erstes Licht (via NewWorldMap).

Im zweiten Schritt müsst ihr dann die Blütenkappe und die Flusskresse ernten:

Die Flusskresse gibt es immer in der Nähe von Wasser und vor allem in den Gebieten Windkreis und Immerfall

Die Blütenkappe gibt es nur (!) im Gebiet Windkreis

Auch bei den beiden Pflanzen bietet es sich wieder an, direkt um den Schnellreise-Punkt herum zu ernten. Denn beide Pflanzen wachsen dort. Doch wie erwähnt sind auch viele andere Spieler am sammeln und es führt zu Frust, wenn man die Pflanzen ständig vor der Nase geklaut bekommt.

Deshalb empfehlen wir euch die Blütenkappe und die Flusskresse einfach einzusammeln, wenn ihr von Erstes Licht aus wieder in Richtung Schnellreise-Punkt lauft. Am Übergang zum Gebiet Windkreis wachsen etliche dieser Pflanzen und ihr spart euch gleichzeitig die Reisekosten:

Am Übergang zwischen Windkreis und Erstes Licht gibt es zahlreiche Blütenkappen und Flusskresse-Strünke (via NewWorldMap).

Habt ihr die Quest erledigt, dann seid ihr dem Azoth-Stab schon einen großen Schritt näher gekommen.

Wie fandet ihr die Quest “Die Schwäche des Egos”? Hat sie euch auch so sehr genervt oder habt ihr sie problemlos lösen können?

