Wir begleiten den Release und auch die kommenden Tage in unserem Live-Ticker: New World ist online – Live-Ticker zu Release, Servern und Warteschlangen

New World feierte gestern, am 28. September endlich seinen Release, doch hat seitdem stark mit Warteschlangen zu kämpfen. Die Serverkapazitäten von Amazon reichten einfach nicht aus, um den Spieleransturm zu bewältigen.

Eine größere Ansammlung der Flusskresse findet ihr am Übergang zwischen den beiden Gebieten in der Nähe vom nördlichen Fort von Windkreis, wie die Karte NewWorld-Map zeigt:

Am meisten findet ihr sie in den Gebieten Immerfall und Windkreis.

Wo findet man die Flusskresse? Die Flusskresse könnt ihr auch Flusskresse-Strunks gewinnen. Diese Pflanze wächst jedoch nur in der Nähe von Wasser-Flächen wie Flüsse oder Seen.

Die Flusskresse (engl. Riverkress) ist eine Pflanze in New World , die für die Quest “Schwäche des Egos” gebraucht wird. Wir von MeinMMO verraten, wo ihr sie findet und wie ihr den Flusskresse-Strunk abbauen könnt.

