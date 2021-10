New World hat Probleme mit wichtigem PvP-Modus – Muss ihn sofort wieder deaktivieren

Der Außenpostensturm soll allen PvP-Fans ein Zuhause bieten, die nicht an den Kriegen um Territorien in New World teilnehmen können. Doch der Modus wurde einige Tage nach Release wegen Bugs deaktiviert. Nun sollte er eigentlich zurückkehren, doch wird schon nach wenigen Stunden wieder abgeschaltet.

Was ist genau passiert? Am Samstag, dem 23. Oktober, teilte Community Manager Luxendra im Forum mit, dass der Außenpostensturm wieder gespielt werden kann. Dieser Modus wurde ursprünglich Anfang Oktober deaktiviert, weil es zu einigen Bugs kam.

Diese “kritischen Fehler” sollten laut Luxendra behoben worden sein, weswegen der PvP-Modus wieder genutzt werden könne.

Doch die Freude über den Modus hielt nur wenige Stunden. Denn noch am selben Tag wurde der Außenpostensturm wieder deaktiviert.

Wie der CM Tosch mitgeteilt hat, kam es erneut zu Fehlern:

Hallo zusammen, sorry, dass es etwas länger gedauert hat, um euch ein Update zu geben. Wir haben gestern Abend bzw. letzte Nacht den Außenpostenansturm für einige Stunden verfügbar gemacht. Leider kam es dabei wieder zu einigen Problemen, die Spieler daran hinderten, ein gutes Spielerlebnis im Außenpostensturm zu haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, den Modus erneut zu deaktivieren. Der Außenpostensturm wird zurückkehren, sobald die Probleme für die betroffenen Spieler behoben sind. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken euch für eure Geduld und euer Verständnis. via New World Forum

Wo liegen die Probleme? Im reddit teilten einige Spieler ihre Erfahrungen mit dem PvP-Modus. Ihnen sind dabei die folgenden Probleme aufgefallen:

Das UI war nach dem Beitritt zum Modus komplett weg.

Manche Spieler wurden in dem Match nicht fürs PvP geflaggt, sodass sie für beide Seiten unangreifbar waren.

Es kam zu Bugs mit beschworenen Kreaturen.

Einige Spieler konnten nach Spielende den Außenpostensturm nicht mehr verlassen. Ihr Charakter war dauerhaft darin gefangen.

Allerdings gibt es etliche Berichte davon, wie gelungen der Modus sei und wie wichtig er im Endgame von New World wird.

Außenpostensturm bringt Spaß – und jede Menge Geld

Was macht den Modus so interessant? Der Außenpostensturm ist ein PvP-Modus, der – sobald ihr Level 60 erreicht habt – jederzeit über den Fraktions-NPC betreten werden kann. Ihr müsst also nicht auf Kriege in dem Gebiet warten oder euch gezielt eine Gruppe mit anderen Spielern suchen.

In dem Modus bekämpfen sich zwei Gruppen mit je 20 Spielern. Sie kämpfen um Außenposten, Eroberungspunkte und können selbst losziehen, um Materialien zu sammeln und ihre Außenposten so zu verstärken.

Außerdem gibt es jede Menge Nebenaufgaben, wie Bosse, die man für Buffs besiegen, oder die Verderbten, die man gezielt auf den Feind hetzen kann.

Wieso kommt der Modus so gut an? Der Außenpostensturm ist eine Mischung aus PvP und PvE, bietet ähnlich intensive Schlachten wie in den Kriegen und bringt vor allem richtig Kohle. Viele Spieler bezeichnen den Modus deshalb als den besten Endgame-Content, den New World gerade hat.

Gewinner erhalten bis zu 450 Taler (abhängig vom Platz auf dem Scoreboard), Azoth und eine Ausrüstungskiste

Verlierer erhalten bis zu 350 Taler, etwas weniger Azoth und ebenfalls eine Ausrüstungskiste

Diese großen Summen von Taler sind wichtig, denn in New World herrscht gerade eine Art Wirtschaftskrise. Es gibt zu wenig Quellen, um gut Taler zu verdienen, was wiederum die Preise in allen Bereichen senkt.

Der Außenpostensturm könnte genau dem entgegenwirken.

Wann kehrt der Außenpostensturm zurück? Der PvP-Modus soll erst dann wieder aktiviert werden, wenn alle Fehler behoben wurden. Wann genau das der Fall sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

Konntet ihr den Außenpostensturm bereits ausprobieren? Oder wartet ihr noch immer verzweifelt auf eure erste Runde?

Der Außenpostensturm ist gerade nicht der einzige Inhalt, der für Probleme sorgt:

