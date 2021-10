New World: Spieler erreicht Max-Level, ohne einen Feind zu töten – So hat er das geschafft

Das MMO New World bietet die Möglichkeit, über das Sammeln, Crafting und einige neutrale Quests zu leveln. Der Spieler oRobozinho hat es als erster geschafft, ohne das Töten von Monstern Level 60 zu erreichen. Über seine Erfahrungen hat er in einem kurzen Stream gesprochen.

Was hat der Spieler erreicht? oRobozinho ist der erste Spieler, der öffentlich bewiesen hat, dass er ohne einen Kill das maximale Level 60 in New World erreicht hat.

In einem Livestream auf Twitch zeigte er seinen “Vegan-Run” und präsentierte passend dazu seine Erfolge. In keiner einzigen Kategorie hatte er einen Feind getötet. Zudem hatte er bei der Hauptgeschichte noch immer die Quest für Stufe 2 in Erstes Licht.

Wie hat er das gemacht? Er hat vor allem über zwei Methoden gelevelt. Zum einen über die Stadtquests, für die er keine Feinde töten musste, zum anderen über das Crafting.

Verrückt dabei ist, dass er bis zum Ende des Runs die Sammelwerkzeuge und Tauschen der ersten Stufe genutzt hat. Damit kam er jedoch sehr weit:

Die Sammelberufe Holzfällerei, Bergbau und Erntearbeit hat er allesamt auf Stufe 200 gebracht

Auch bei der Veredelung brachte er Schmelzen und Holzverarbeitung auf 200 und levelte zudem die Steinmetzkunst und die Weberei deutlich über 100

In den Herstellungsberufen hingegen kam er nur in 3 Berufen über die 100 – Juwelenschmeiden, Arkana und Kochen.

Häuten, Angeln, Lederer sowie die Berufe Waffenschmied und Rüstungsschmied blieben auf 0

Zudem hat er die ein oder andere Fraktionsmission erledigt, für die er jedoch ebenfalls keine Feinde besiegen musste. Seine Erfolge und weitere Infos zum Run könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Hat er wirklich keinen Gegner getötet? Nein, denn im Tutorial musste er gezwungenermaßen einen Feind besiegen, um das Angreifen und Verteidigen zu lernen. Doch dieser Kill wurde auf keinen der Erfolge angerechnet.

Am Ende des Videos, in dem er seinen Account präsentiert, tötet er einen Hasen, um seinen Account damit “zu ruinieren”, wie er mit viel Freude erzählt. Seinen großen Erfolg Level 60 ohne einen Kill zu erreichen, kann ihm jedenfalls keiner mehr nehmen.

Was sagt ihr zudem Erfolg? Könnt ihr euch vorstellen in New World Level 60 ohne Kills zu erreichen oder klingt das in euren Ohren zu aufwendig? Und wie weit habt ihr bisher überhaupt gelevelt?

