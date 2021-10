Wie seht ihr die Wirtschaft in New World gerade? Habt ihr auch Probleme mit zu wenig Talern?

Plötzlich könnten Spieler, die während des Level-Prozesses ihre Taler hüten und keine Häuser besitzen, zu den reichsten Personen in New World werden.

Wie sieht die Zukunft aus? Sollte Amazon nicht eingreifen, werden die Preise noch weiter fallen. Irgendwann könnten viele Spieler sogar ein Szenario erreichen, in dem sie so gut wie keine Quests mehr im Endgame haben. Das würde den Taler noch weiter nach unten drücken und könnte sie sogar ihr Haus kosten.

Da manche Siedlungen genau in diesen Dingen Wuchersteuern eintreiben, geht den Spielern im Endgame das Geld aus. Wer 3 Häuser besitzt, um so schneller und komfortabler reisen zu können, kommt mit dem Farmen von Talern für die Miete kaum hinterher.

Gleichzeitig gibt es in New World viele Gebühren, die die Spieler zahlen müssen, darunter Miete für die Häuser, Steuern im Handelsposten und sogar eine Gebühr fürs Crafting.

Über diesen Weg fallen keine Handelssteuern an und die Spieler müssen keinen ihrer seltenen Taler an einen anderen Spieler abgeben.

Bei New World passiert gerade aber genau das Gegenteil. Es ist schwer an viele Taler im Spiel zu kommen und gleichzeitig gibt es viele Gebühren und laufende Kosten, die die Spieler zahlen müssen.

Was ist das Problem mit der Wirtschaft in New World? Die meisten MMORPGs erleben mit der Zeit eine starke Inflation. Die Preise steigen, weil die Spieler einfach endlos Gold generieren und es kaum ausgeben können.

New World erlebt gerade eine Wirtschaftskrise. Der Taler, die Ingame-Währung, ist einfach zu selten und wird für zu viele Dinge gebraucht. Deshalb beginnen die Spieler nun, in Städten ihre Waren zu tauschen, statt sie im Handelsposten zu verkaufen.

