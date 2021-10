New World hat endlich die lang ersehnten Server-Transfers bekommen. Diese bringen jedoch ein Problem mit sich: durch Ausnutzung eines Fehlers können endlos viele Taler erzeugt werden, die Währung von New World. Amazon bestätigte bereits, dass der Gold-Exploit existiert. Besonders pikant dabei ist, dass unbeteiligte Spieler angeblich dafür bestraft werden können.

Was ist das für ein Exploit? In einem Thread auf reddit diskutieren einige Spieler aktuell einen schweren Bug in New World. Mit diesem Spiel-Fehler soll es möglich sein, dass Taler erschaffen werden, indem im richtigen Moment gezielt ein Fehler erzeugt wird.

Der Fehler bewirkt, dass ein Spieler vom Exploiter Taler erhält, ohne dass der Exploiter seine Taler dabei verliert. So wird die gehandelte Menge schlicht verdoppelt. Es seien so bereits „Millionen“ an duplizierter Goldstücke im Umlauf.

Diese Möglichkeit gebe es aber erst, seit die Server Transfers in New World verfügbar sind. Amazon hat jedem Spieler einen kostenlosen Transfer geschenkt; transferierte Charaktere können nun offenbar den Fehler ausnutzen.

Angeblich floriert der Echtgeld-Handel in New World durch den Gold-Exploit

Was ist das Problem daran? Laut den Spielern soll durch de Exploit ein enormer Handel mit Talern gegen echtes Geld entstanden sein. Einer erklärt, Bekannte von ihm hätten hunderte US-Dollar in wenigen Stunden verdient. Ein Bann sei ihnen also herzlich egal – sie hätten gut Kasse gemacht.

In einem anderen Thread auf reddit berichtet ein Spieler zudem, dass es schon Opfer der Exploiter gibt. Man könne sich nicht dagegen wehren, die Taler zu erhalten, aber werde von Amazon dennoch bestraft, wenn man den Exploit „nutzt“.

Zudem seien die Taler ein großes Problem für die Wirtschaft des Spiels. Einige Spieler berichten, dass auf ihren Servern die Preise für Rohstoffe schon um das Tausendfache gestiegen sind.

Zwei Klassen im Spiel: Unendlich viele Taler vs. Tauschhandel

So sieht es bei anderen Spielern aus: Ironischerweise ist der Tenor an den meisten anderen Stellen gerade, dass es an Talern mangelt. Viele Spieler beschweren sich, dass es zu wenige Wege gibt, Taler zu verdienen.

Alles koste etwas, man brauche ständig Geld – aber man bekomme kaum welches. Da die Gesamtmenge an Gold gering ist, aber für Crafting, das Umskillen und mehr Gebühren anfallen, führt das zu einer Deflation. Selbst das Housing kostet Steuern.

Die Konsequenz: Teile der Community sind mittlerweile auf Tauschhandel umgestiegen. Hier fehlen Taler schlicht, weil sich die Währung nicht so einfach generieren lässt wie in anderen MMOs.

In New World gibt es keine Möglichkeit, ungenutzte Gegenstände einfach an einen NPC zu verkaufen. So ist es nicht möglich, dass Taler einfach durch stumpfen Grind erzeugt werden – nur eben durch Exploits oder einige Tricks:

Was tut Amazon dagegen? Im offiziellen Forum heißt es, dass an einem Problem mit dem Transferieren gearbeitet wird. Es klingt, als hänge der Fehler mit genau diesem Problem zusammen. Im gleichen Zuge sollen Exploiter bestraft werden.

Das soll ohne Patch geschehen – und anscheinend auch ohne Rollback. Die Spieler machen sich jedoch Sorgen, dass die Wirtschaft des Spiels nachhaltig geschädigt wird, wenn die Fortschritte nicht zurückgesetzt werden.

Sie raten deswegen, gerade lieber nicht einzuloggen, sondern zu warten, bis das Problem behoben ist. Allein, um nicht Opfer der Exploiter zu werden. Damit reiht sich dieser Bug in einige andere Baustellen ein, die noch anstehen:

